Fransa’dan Perrier kararı: Nestlé’ye üretim için yeni şartlar

Fransa’nın güneyindeki Gard yerel yönetimi, Nestlé’nin Perrier markası için kullandığı kuyulardan ikisinde üretimin devamına izin verdi. Ancak bu onay, yeni koşullara bağlandı. Nestlé, yaz aylarında şişelenmiş su için yeni bir filtrasyon yöntemi benimsedikten sonra yetkililere yeniden başvuruda bulunmuştu.

Fltrasyonun suyun mikrobiyomu üzerindeki etkileri

Yetkililer, Nestlé’den önümüzdeki 12 ay içinde filtrasyonun suyun mikrobiyomu üzerindeki etkilerini inceleyen ek bir bilimsel rapor sunmasını istedi. Ayrıca, Perrier sularında iki yıl boyunca artırılmış güvenlik kontrolleri yapılacak. Bu sürenin sonunda şirket, su kalitesine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme raporu daha hazırlamak zorunda olacak.

Üç kuyu kalıcı olarak devre dışı

Karar kapsamında, Nestlé’nin daha önce kullanmayı bıraktığı üç kuyu artık Perrier üretimi için tamamen yasaklandı. Böylece Perrier’in üretim altyapısı daraltılmış oldu.

Güvenli olduğunu savunuyor

Perrier ve diğer bazı mineralli su markaları, geçtiğimiz yıl Fransız basınında yer alan haberlerde “yasadışı su arıtma yöntemleri” kullandıkları iddialarıyla gündeme gelmişti. Nestlé ise bu iddiaların ardından mikrofiltrasyona geçtiğini ve bu yöntemin güvenli olduğunu savunuyor.

Suyun doğal mineral yapısını bozmuyor

Nestlé, temmuz ayında yerel makamların talebi üzerine 0,2 mikronluk filtrasyon cihazını devreden çıkararak 0,45 mikronluk yeni bir sistem kullanmaya başladı. Şirket, bu değişikliğin suyun doğal mineral yapısını bozmadığını vurguluyor.

Nestlé daha önce yaptığı açıklamalarda, Perrier başta olmak üzere Hépar, Contrex ve Vittel markaları altında satılan doğal mineralli suların güvenli olduğunu ve mineral bileşimlerinin korunduğunu savunmuştu. Yeni karar, Fransa’da şişelenmiş su sektörüne yönelik denetimlerin daha da sıkılaşacağının işareti olarak değerlendiriliyor.