Gaziantep’in asırlık lezzetleri dünya mutfaklarında

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, geçmişte kışın evlerde tüketilmek üzere yaz aylarında imece usulü hazırlanan Gaziantep sebze kurutmalıklarının artık önemli bir sektör haline dönüştüğünü söyledi.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanması ve özel lezzetinden dolayı biber, patlıcan ve acur gibi çeşitli sebze kuruluklarının iç ve dış pazarlarda artık daha fazla rağbet gördüğünü kaydeden Akıncı, kurutmalıkların en fazla Türk vatandaşlarının yoğunlukta bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından tercih edildiğini ifade etti.

Sebze kurutmalıklarının Gazi kurutmalıkların en fazla Türk vatandaşlarının yoğunlukta bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından tercih edildiğini ifade etti. Sebze kurutmalıklarının Gaziantep mutfağında çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Akıncı, şunları söyledi: “Eskiden kışın tüketilmek üzere yaz aylarında komşular arasında imece usulü hazırlanan sebze kurutmalıkları, eşsiz lezzetleriyle artık evrensel bir değer haline dönüştü.

Tüketim potansiyeli her geçen gün artan, iç piyasanın yanı sıra farklı ülkelerden de talep gören sebze kurutmalıkları, mevsimlik olarak bu işi yapan aileler için de gelir kapısı oluşturmakta.” GTB Başkanı Akıncı kentin asırlık lezzetleri arasında yer alan sebze kurutmalıkları için coğrafi işaret tescil çalışmaları yürüttüklerini de anımsatarak, şu ana kadar Antep Dolmalık Biber Kurusu, Antep Haylan Kabağı Kurusu ve Antep Kuruluk Patlıcanına Gaziantep adına coğrafi işaret tescili aldıklarını sözlerine ekledi.