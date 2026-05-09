Gıda fiyatları son 38 ayın zirvesinde

Orta Doğu’daki savaş ile birlikte Hürmüz Boğa­zı’nın kapanması petrol fiyatları üzerinden gıdayı da et­kiledi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafın­dan açıklanan FAO Gıda Fiyat Endeksi Nisan 2026’da ortala­ma 130,7 puan seviyesine yük­seldi.

Mart ayına göre 2,1 puan artış gösteren fiyat endeksi, en son Şubat 2023’te gördüğü sevi­ye olan 130,7’ye ulaştı. Geçen yıl ağustostan sonra düşüşe geçen fiyatlar Ocak 2026’da 124,1'e kadar gerilemişti. Son üç aydaki 6,6 puanlık artışın sürükleyici­si ise tahıl ve yağ fiyatlarındaki hızlı yükselişler oldu.

Süt ve şeker fiyatı geriliyor

Süt: FAO Süt Ürün­leri Fiyat Endeksi nisan ayında ortala­ma 119,6 puan olarak gerçekleşti ve Mart ayına göre 1,3 puan düşüş gösterirken, bir yıl öncesine göre 32,1 puan daha düşük seviyede kaldı. Fiyatlardaki düşüşün, tereyağı ve peynir için uluslararası fiyat teklif­lerindeki gerilemeden kaynaklandı­ğı FAO raporunda yer aldı.

Şeker: FAO Şeker Fiyat Endeksi nisan ayında ortalama 88,5 puan olarak ger­çekleşti. Mart ayına göre 4,3 puan ve bir yıl öncesine göre ise 23,8 puan düşü­şe işaret etti. Düşüşün temel nedeni, Asya'daki önemli üretici ülkelerdeki üretim beklentilerinin iyileşmesiyle desteklenen, mevcut sezonda küresel arzın bol olacağına dair beklentilerdi..

Tahıllar: FAO Tahıl Fiyat Endeksi nisanda or­talama 111,3 puan oldu. Marta kıyasla artış 0,9 puanı buldu. Fiyat artışı buğdayda, enerji maliyetleri ve Hürmüz Boğazı'nın fiili kapanmasıyla bağlantılı aksaklıklar nedeniyle yüksek gübre fiyatları karşısında çiftçilerin daha az gübre ge­rektiren ürünlere yönelmesi beklentisiyle desteklendi.

Bitkisel yağlar: FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi nisan­da ayında ortalama 193,9 puan olarak gerçekleşti ve mar­ta göre 10,9 puan artarak Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Artış büyük ölçüde, yüksek petrol fiyatlarının desteklediği biyoyakıt sektöründen beklenen daha yüksek talepten kaynaklandı.

Et: FAO Et Fiyat Endeksi nisanda ortalama 129,4 puan oldu. Fiyat endeksi mart ayına göre 1,6 puan ve bir yıl öncesine göre 7,8 puan artış göstererek yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Artış, genel olarak istikrarlı kalan koyun eti fiyatları hariç, tüm et ka­tegorilerindeki fiyat artışlarını yansıttı. Özellikle Çin'den gelen güçlü uluslararası talep de ek destek sağladı.

“Geçen yılın kayıpları geri alınacak”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yu­maklı, tarımsal üretim müjdesi verdi. Yalova’da sektör paydaşları toplan­tısına katılan Yumaklı, "2025 yılında bizlerin karşılaştığı, ancak gıda arz gü­venliği açısından sorun teşkil etmeyen husus, 2026 yılında inşallah bütün ka­yıplarımızı geri almak şeklinde zuhur edecektir. Bunun da buradan müjdesi­ni vermiş olalım" dedi.