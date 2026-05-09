Gıda fiyatları son 38 ayın zirvesinde
Küresel gıda fiyatları son üç ayda 6,6 puan yükseldi. Nisan ayında 130,7 değerine ulaşan endeks en son 2023 Şubat'ta bu seviyeleri görmüştü. Fiyat artışlarını bitkisel yağ ve tahıllar sürükledi.
Orta Doğu’daki savaş ile birlikte Hürmüz Boğazı’nın kapanması petrol fiyatları üzerinden gıdayı da etkiledi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından açıklanan FAO Gıda Fiyat Endeksi Nisan 2026’da ortalama 130,7 puan seviyesine yükseldi.
Mart ayına göre 2,1 puan artış gösteren fiyat endeksi, en son Şubat 2023’te gördüğü seviye olan 130,7’ye ulaştı. Geçen yıl ağustostan sonra düşüşe geçen fiyatlar Ocak 2026’da 124,1'e kadar gerilemişti. Son üç aydaki 6,6 puanlık artışın sürükleyicisi ise tahıl ve yağ fiyatlarındaki hızlı yükselişler oldu.
Süt ve şeker fiyatı geriliyor
Süt: FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi nisan ayında ortalama 119,6 puan olarak gerçekleşti ve Mart ayına göre 1,3 puan düşüş gösterirken, bir yıl öncesine göre 32,1 puan daha düşük seviyede kaldı. Fiyatlardaki düşüşün, tereyağı ve peynir için uluslararası fiyat tekliflerindeki gerilemeden kaynaklandığı FAO raporunda yer aldı.
Şeker: FAO Şeker Fiyat Endeksi nisan ayında ortalama 88,5 puan olarak gerçekleşti. Mart ayına göre 4,3 puan ve bir yıl öncesine göre ise 23,8 puan düşüşe işaret etti. Düşüşün temel nedeni, Asya'daki önemli üretici ülkelerdeki üretim beklentilerinin iyileşmesiyle desteklenen, mevcut sezonda küresel arzın bol olacağına dair beklentilerdi..
Tahıllar: FAO Tahıl Fiyat Endeksi nisanda ortalama 111,3 puan oldu. Marta kıyasla artış 0,9 puanı buldu. Fiyat artışı buğdayda, enerji maliyetleri ve Hürmüz Boğazı'nın fiili kapanmasıyla bağlantılı aksaklıklar nedeniyle yüksek gübre fiyatları karşısında çiftçilerin daha az gübre gerektiren ürünlere yönelmesi beklentisiyle desteklendi.
Bitkisel yağlar: FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi nisanda ayında ortalama 193,9 puan olarak gerçekleşti ve marta göre 10,9 puan artarak Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Artış büyük ölçüde, yüksek petrol fiyatlarının desteklediği biyoyakıt sektöründen beklenen daha yüksek talepten kaynaklandı.
Et: FAO Et Fiyat Endeksi nisanda ortalama 129,4 puan oldu. Fiyat endeksi mart ayına göre 1,6 puan ve bir yıl öncesine göre 7,8 puan artış göstererek yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Artış, genel olarak istikrarlı kalan koyun eti fiyatları hariç, tüm et kategorilerindeki fiyat artışlarını yansıttı. Özellikle Çin'den gelen güçlü uluslararası talep de ek destek sağladı.
“Geçen yılın kayıpları geri alınacak”
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretim müjdesi verdi. Yalova’da sektör paydaşları toplantısına katılan Yumaklı, "2025 yılında bizlerin karşılaştığı, ancak gıda arz güvenliği açısından sorun teşkil etmeyen husus, 2026 yılında inşallah bütün kayıplarımızı geri almak şeklinde zuhur edecektir. Bunun da buradan müjdesini vermiş olalım" dedi.