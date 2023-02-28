Gıda Güvenliği Endeksi’nde Türkiye 49’unculuğa geriledi

Özlem ERMİŞ BEYHAN

The Economist’in beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili değerlendirmeler içeren Küresel Gıda Güvenliği Endeksi 2022 yılı sonuçları açıklandı.

Bu araştırmaya göre dünyada gıdada kendi kendine yetebilen ilk 3 ülke Finlandiya, İrlanda ve Norveç olarak sıralandı.

Sıralamaya göre dünyanın 4’üncü gıdada kendi kendine yeten ülkesi Fransa, onu Hollanda ve Japonya takip etti. Çok geniş verimli topraklara sahip Türkiye’nin bu ülkelerin çok çok gerisinde kalması dikkat çekti.

İlk 10’daki diğer ülkeler İsveç, Kanada, İngiltere ve Portekiz olarak sıralandı.

Kendi kendine yeten ülkeler listesinde Umman, Bahreyn hatta Suudi Arabistan bile Türkiye’nin önünde yer alıyor. Türkiye listede Vietnam, Ürdün ve Ekvador’dan sonra 65.3 puanla 49’uncu sırada yer alıyor. Listenin sonunda Yemen, Haiti ve Suriye yer alıyor. Raporda ülkeler arasındaki gıda güvenliği farkının hızla açıldığı uyarısı yapılarak çözümün inovasyonda olduğu vurgulandı.

Gıda enflasyonu etkisi

Gıda fiyatlarının erişilebilirliğinde ise dipteyiz. The Economist’in 113 ülkeyi kapsayan araştırmasına göre Türkiye’de gıda fiyatlarının erişilebilirlik düzeyi, 80 ülkenin gerisinde. Listenin alt bileşenlerinden gıda fiyatlarının erişilebilirliğinde Türkiye 81’inci sırada gösterildi. Türkiye'de gıda fiyatlarında 2022 yüksek artışla tamamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gıda fiyatları 2022'de yüzde 76,8 arttı.