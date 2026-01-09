Gıda ihracatında alarm: Türkiye, en çok pestisit bildirimi alan ikinci ülke

Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nin (RASFF) 2025 verilerine göre, Türkiye Avrupa’ya gıda ihraç eden ülkeler arasında pestisit nedeniyle en çok bildirim alan ve ürünleri gerçi çevrilen ikinci ülke oldu.

Greenpeace Türkiye’nin, RASFF verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025 yılında Avrupa’ya gönderilen gıdalarda tespit edilen pestisit bildirimlerinde ilk sırada 124 bildirimle Hindistan yer alırken, Hindistan’ı 105 bildirimle Türkiye izledi. Türkiye’nin ardından 88 bildirimle Mısır, 48 bildirimle Çin ve 34 bildirimle Brezilya geldi.

Yarıya yakını sınırdan döndü

Greenpeace Türkiye’nin paylaştığı verilere göre, Türkiye’nin aldığı 105 pestisit bildiriminin 51’i sınırdan geri çevrildi. Sınırdan çevrilen ürünler ise sırasıyla biber (27), domates (9) ve nar (5), limon (4), asma yaprağı (2), armut (1), greyfurt (1), mandalina (1) ve şeftali (1) oldu.

27 biber bildiriminden 8’i formetanate kaynaklı geri çevrilirken bu maddenin “son derece toksik” olduğu ve Türkiye’de de kullanımının yasakı olduğu ifade edildi.

“İki yıldır ikinci sırada olmak endişe verici”

Türkiye’nin son iki yıldır en çok bildirim alan ikinci ülke olmasının endişe verici olduğunu söyleyen Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, pestisit analizlerinin açıklanmasını istedi, mahkemenin de geçen yılın sonunda analiz sonuçlarının açıklanmasına hükmettiğini hatırlattı.

RASFF verilerinin 'kıymetli' olduğunu ancak ortaya koyduğu tablonun 'endişe verici' olduğunu kaydeden Özyer, "Özellikle 2024 yılında sınırdan en çok dönen biberin bu yıl da aynı sırada karşımıza çıkması biber üretiminde sistemik bir sorun olduğunu düşündürüyor" dedi.