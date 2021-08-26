Gıda sektörü 16 Eylül’de Bursa’da buluşacak…

BURSA (DÜNYA) - KOSGEB desteği kapsamında olan fuara gıda sektöründe faaliyet gösteren üretici ve toptancı firmalar ile gıda sektörünün tamamlayıcısı olan ambalaj, kutu ve temizlik ürünleri alanında faaliyet gösteren firmalar katılacak. Önceki yıllarda sektör profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği fuar pandemi sonrası Bursa’da sektörün ilk buluşması olacak. Fuara Bursa dışında İstanbul, Ankara, Çanakkale ve Balıkesir illerinden de firmalar katılım gösterecek. Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF), Bursa Aşçılar Derneği (BURASDER), Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD), TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile Bursa Gastronomi Turizmi Derneği (Bursa GTD) ve Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) işbirliğinde gerçekleştirilecek fuarda yemek gösterileri de düzenlenecek.

Fuar hakkında ön bilgi veren Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker şu bilgileri aktardı: “Network Fuarcılık olarak son 3 yılda 8 farklı alanda 15 fuar gerçekleştirdik. Bir fuarımızı da 2020 yılında pandemi şartlarında gerçekleştirdik. Gerekli tüm önlemleri aldığımız için sağlık açısından olumsuz bir durumla karşılaşmadan ekonomimize katkı sağladık. 2021 yılında ise TURFOOD 3. Gıda Fuarını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu fuarda Balkan ülkelerinden yaklaşık 15 kişilik bir alım heyeti de getireceğiz. Umarız ihracatımıza olumlu katkıları olur. Biz fuarlarımızda yurt içi ticarete katkı yapmak kadar yurt dışına satış hacmimizin artmasını da önemsiyoruz. Gıda sektörü profesyonellerine yönelik olan fuarımıza tüm sektör bileşenlerini bekliyoruz.”

Üç gün boyunca 10.00-18.00 saatler arasında açık kalacak fuarda katılımcı firmalar ürünlerini sergilerken farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, düzenlenecek panellerde sektör bileşenleri bir araya gelecek.