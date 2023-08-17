Gıda sektörü, World Food İstanbul’da buluşuyor

WorldFood İstanbul bu yıl katılımcı firma, ziyaretçi sayısı ve etkinlikleri ile 31’inci yılında rekora imza atmaya hazırlanıyor. Bu yıl Food Arena etkinlik alanında 4 gün boyunca düzenlenecek panellerde; ihracatta yeni pazarlar ve büyüme, sürdürülebilir gıda, afetlerde kriz yönetimi, tedarik zincirinde yeni uygulamalar, iyileştirici tarım uygulamaları, pazaryerleri ihracatı, yenilenebilir enerji ile gıdanın dönüşümü gibi birçok farklı konu tartışılacak. 30’u aşkın ülkeden bin 500’e yakın katılımcının olacağı fuarda, 60 bine yakın ziyaretçi hedefleniyor.

Çatı kuruluşlar buluşuyor

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER); WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’nın dünyada kendi alanındaki en etkin fuarlarından biri olması hedefiyle “Türkiye Gıda Platformu” adı altında güçlerini birleştirerek gıda sektörünün çatı kuruluşlarını bir araya getiriyor. Fuarcılık sektörü kuruluşlarından ALZ Fuar da “İş Birliği Kuruluşu” olarak yer alıyor.

Gıda sektörünün geleceğine yön veren konular 50’yi aşkın uzman isim ve 20 farklı kurum ile fuarda mercek altına alınırken, katılımcı ve ziyaretçiler; piyasadaki yenilikleri ve ürünleri görme, uluslararası ve yerli firmalara erişim fırsatlarını yakalayacak.

Fuar Direktörü Semi Benbanaste’nin açılışını yapacağı fuarın panel başlıkları arasında, “Afet Dönemlerinde Gıda Arz Güvenliği”, “Sürdürülebilir Tedarik Zinciri – Umudu Yeşertelim!”, “Zehirsiz Güvenli ve Atıksız Sofralar”, “Sosyal Fayda, Dayanışma ve Nasıl Ayağa Kalkacak Küçük Girişimci ve Bölge?” yer alıyor.

“ICA Events olarak yeni iş ve ortaklık fırsatları yaratmanın yanı sıra, aynı zamanda bilgi ve ilham dolu etkinlikleriyle verimli bir fuar deneyimi sunmaya hazırlanıyoruz” diyen Fuar Direktörü Semi Benbanaste, bu yıl hedefledikleri rakamları, “2022'de 12 bin 633 uluslararası ziyaretçiyi ve 77 ülkeden 600’ün üzerinde uluslararası VIP satın alma profesyonelini VIP Alım Heyeti programı kapsamında ağırlayan WorldFood Istanbul’da, VIP Alım Heyeti programıyla gerçekleştirilen görüşmelerle fuar öncesi hedeflenen “en az 1 milyar euroluk iş hacmi” hedefi yakalandı.

Aynı zamanda katılımcıları; ziyaretçiler ve alım heyetleri ile buluşturan eşleştirme uygulaması ile 7 binin üzerinde B2B toplantı gerçekleşerek yeni iş birliklerine de imza atıldı. Her yıl olduğu gibi sunduğumuz fırsatları çeşitlendirerek bu rakamı artıracağız. 80 ülkeden 800’e yakın yabancı satın almacıyı ağırlayarak 1,5 milyar euroluk bir iş hacmini hedefliyoruz” sözleriyle açıkladı.

VIP Alım Heyeti programı kapsamında, WorldFood Istanbul’a katılan tüm katılımcıları, ziyaretçiler ve profesyonel satın almacılar ile ücretsiz eşleştirme uygulaması ICA Connect ile bir araya getireceklerini kaydeden Benbanaste, “Akıllı telefon ve internet uygulaması üzerinden ulaşabileceğiniz, katılımcıların hızlı ve etkili bir şekilde networking yapabilmeleri, doğru müşterilerle ve tedarikçilerle bağlantı kurabilmeleri ve ağlarını genişletebilmeleri için bu yıl da mükemmel bir fırsat sunuyoruz” diye konuştu.