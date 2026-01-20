Grana Padano üretimi için 500 milyon Euro’luk destek

İtalya'da Grana Padano Koruma Konsorsiyumu, üretici işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve tedarik zincirinin rekabet gücünü artırmak amacıyla Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) ile kapsamlı bir iş birliği başlattı. Anlaşma, üretim planlamasından kredi imkanlarına kadar birçok alanda destek mekanizması içeriyor.

Daha kolay kredi erişimi sunulacak

MPS, program kapsamında 31 Aralık 2027’ye kadar geçerli olacak bir kredi hattı tahsis etti. Konsorsiyum üyesi işletmeler, finansal taleplerinde öncelikli işlem ve hızlı değerlendirme imkanından yararlanacak. Ayrıca şirketlere özel danışmanlık, finansal okuryazarlık programları ve daha kolay kredi erişimi sunulacak.

Üretim kotalarına banka kontrollü finansman

Anlaşmanın öne çıkan başlıklarından biri, konsorsiyuma bağlı mandıralara yönelik yeni üretim kotası finansmanı oldu. Konsorsiyum, mevcut ve yeni tahsis edilen “teker kotası” (wheel quotas) miktarlarını doğrulayacak. Bu kotalar devredilebilir olacak ancak finansman sağlanan kotalar, bankanın onayı olmadan satılamayacak. Ayrıca bu kotalar yalnızca yetkilendirilmiş Grana Padano PDO mandıralarına devredilebilecek.

Çiftçilere ve üreticilere ek finansal hizmetler

Program, MPS’nin Agridop merkezleri üzerinden enerji ve finansman danışmanlığı, sübvansiyonlu kredi çözümleri, uluslararasılaşma desteği, sürdürülebilirlik raporlaması ve factoring gibi hizmetlere erişim de sağlıyor.

Konsorsiyum, 2025’in ikinci yarısında görülen aşırı üretimi önlemek için 2026 üretim planını revize etti. Genel Müdür Stefano Berni, 2025’te üretim ağırlığındaki %8’lik artışın “olağan dışı” olduğunu belirterek, bunun 3 milyon tondan fazla sütün Grana Padano üretiminde kullanılmasına yol açtığını söyledi.

Aşırı üretime fren

Yeni dönemde üretim artışına izin verilecek ancak daha düzenlenmiş bir hızla ilerleyecek. Kotaları aşan üretim için maliyetlere “büyüme çarpanı” uygulanacak. Bu sistem, arz fazlasını caydırmayı amaçlıyor. Berni, üretim artışının toptan fiyatları bir miktar düşürse de bunun tüketimi teşvik eden bir etkisi olduğuna dikkat çekti.