Güneydoğu Asya’da yemek teslimat pazarı 22,7 milyar dolara çıktı

Pandemi sonrası yeniden dengelenme sürecini geride bırakan Güneydoğu Asya yemek teslimat pazarı, 2025 yılında güçlü bir sıçrama yaptı. Momentum Works tarafından yayımlanan rapora göre pazar, yıllık bazda yüzde 18 büyüyerek 22,7 milyar dolarlık hacme ulaştı. Bu oran, 2024’te kaydedilen yüzde 13’lük büyümenin de üzerine çıkarak, sektörde üst üste ikinci kez çift haneli büyüme yaşandığını gösterdi.

Tüm ülkelerde çift haneli büyüme

Rapora göre Güneydoğu Asya’daki altı ana pazarın tamamında çift haneli büyüme kaydedildi. Tayland, yüzde 22 yıllık büyüme oranıyla bölgenin en hızlı büyüyen pazarı olarak öne çıktı. Bu tablo, yemek teslimatının bölge genelinde artık niş bir hizmet olmaktan çıkıp ana akım bir tüketim alışkanlığı haline geldiğine işaret ediyor.

Ortalama sepet tutarı düşüyor

Pazardaki büyümenin temel nedeni, sepetlerin büyümesinden ziyade kullanıcı sayısındaki artış oldu. Toplam brüt işlem hacmindeki yükseliş, daha fazla kişinin uygulamalara katılması ve mevcut kullanıcıların daha sık sipariş vermesinden kaynaklandı. PwC’nin ayrı bir araştırmasına göre Asya’daki tüketicilerin yüzde 48’i paket servisi uygulamalar üzerinden sipariş ederken, bu oran küresel ölçekte yüzde 34 seviyesinde kalıyor.

Buna karşın ortalama sipariş tutarında hafif bir düşüş gözlemleniyor. Rapora göre bu gerilemenin arkasında, platformların uygun fiyat odaklı kampanyaları bulunuyor. Ücretsiz teslimat, indirim kuponları ve düşük fiyatlı menüler, kullanıcı sayısını artırırken sepet başına harcamayı aşağı çekiyor.

Rekabet düşük fiyat üzerinden kızışıyor

Yemek teslimat platformları, kitle pazarına ulaşmak için düşük maliyetli tekliflerde birbirine yaklaşıyor. Bu durum rekabeti sertleştirirken, aynı zamanda pazarın genel büyüklüğünü de anlamlı biçimde genişletiyor. Artık büyüme; daha pahalı siparişlerden değil, daha çok sayıda siparişten geliyor.

İçerik ve algoritma dönemi

Raporda dikkat çeken bir diğer trend ise “yemek keşfinin” dönüşmesi. Yemek seçimi giderek daha fazla içerik odaklı, kupon destekli ve algoritmalar tarafından yönlendirilen bir yapıya bürünüyor. Bu süreçte, uygulama içi önerilerin yanı sıra TikTok benzeri kısa video platformlarının etkisi de artıyor.

Grab liderliğini koruyor

Pazar lideri konumundaki Grab, yaklaşık yüzde 55 pazar payıyla liderliğini sürdürüyor. ShopeeFood, toplam brüt işlem hacmi bazında Foodpanda’yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.