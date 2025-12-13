Hahn Group, 6 Edeka süpermarketi satın aldı

Hahn Group, Almanya’nın farklı bölgelerinde yer alan altı Edeka süpermarketinden oluşan bir portföyü satın aldı. Mülkler, Edeka Kuzey Bavyera-Saksonya-Turingiya yapılanmasından devralınırken, işlemin finansal detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Devir sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

14 bin 400 metrekare kiralanabilir alan

Portföy; Bavyera, Baden-Württemberg, Saksonya ve Turingiya eyaletlerinde bulunan, erişimi kolay ve bölgesel rekabet gücü yüksek marketlerden oluşuyor. Tüm mülkler Edeka’ya kiralanmış durumda; beş mağaza Edeka markasıyla, biri ise Diska adlı bölgesel market konseptiyle işletiliyor. Yaklaşık 14 bin 400 metrekare kiralanabilir alan ve 570’ten fazla otopark kapasitesi bulunuyor.

Ortalama kalan kira süresi 14 yıl

2015–2019 yılları arasında inşa edilen marketler modern, teknik ve enerji verimliliği açısından ortalamanın üzerinde özelliklere sahip. Portföyün ortalama kalan kira süresi 14 yılın üzerinde bulunuyor ve bu durum yatırımın uzun vadeli istikrarını güçlendiriyor.

Satın alma, Hahn Group’un ekim ayında Alman emeklilik fonları için başlattığı yeni kurumsal fonun ilk adımı oldu. Şirket, Almanya genelinde market ve indirimli gıda mağazalarına odaklanarak portföyünü hızla büyütmeyi hedefliyor.