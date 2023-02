Hasta olacağım diye endişelenmeyin! Kışın hastalıklardan korunmak için tüketebileceğiniz besinler

Takip Et

C vitamini açısından zengin narenciyelerden iltihap önleyici özelliklere sahip baharatlı yiyeceklere, probiyotik açısından zengin fermente gıdalardan besin değeri yüksek içeceklere kadar pek çok ürün, hastalıklara karşı korunmamıza yardımcı oluyor. Gelin, kış aylarında hastalıklardan korunmak için nasıl beslenmeliyiz, birlikte keşfedelim.

Vitamin Bombası: Turunçgiller

Narenciyeler, C vitamini açısından yüksektir ve vücudu soğuktan korumaya yardımcı olabilir. Portakal, greyfurt, kivi ve çilek gibi meyveler iyi bir C vitamini kaynağı sağlayabilir. C vitamini açısından yüksek yiyecekler tüketmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, soğuk algınlığı ve grip riskini azalttığı gösterilmiştir. Bu meyveleri beslenme alışkanlığınıza dâhil etmek, kış aylarında sağlığınızı iyileştirmenin pratik ve lezzetli bir yoludur.

Hem Lezzetli Hem Faydalı Baharatlar

Baharatları diyetinize dâhil etmek de bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Farklı baharatlar doğal antibakteriyel (bakterilere karşı) ve antiviral (virüslere karşı) özelliklere sahiptir. Baharatların bu özellikleri kış döneminde yapacağınız sağlıklı yemeklere besin değeri takviyesi yapar. Örneğin:

- Zerdeçal antioksidan, antiviral ve antienflamatuar özelliğe sahip.

- Antibakteriyel özelliğe sahip sarımsak, vücudu enfeksiyonlara karşı dirençli hâle getirir.

- Antibakteriyel özelliğe sahip kekik, güçlü bir iltihap önleyicidir.

- Nane, antimikrobiyal etki gösterir. Enfeksiyon giderici özelliği olan nane çayını kış aylarında tüketmek çok yararlıdır.

- Karanfil çok iyi bir ağrı kesici, bakteri ve iltihap önleyicidir.

Bağışıklık Dostu: Protein Açısından Zengin Besinler

Protein, bağışıklık hücreleri de dâhil olmak üzere hücrelerin büyümesi ve onarımı için gereklidir. Protein tüketilmediğinde vücut zayıflayarak hastalığa duyarlı hâle gelebilir. Özellikle enfeksiyon geçirilen dönemlerde protein tüketmek çok önemli. İyi protein kaynakları arasında bulunan gıdalar:

- Süt ve süt ürünleri,

- Yumurta,

- Tavuk,

- Balık,

- Tofu,

- Baklagiller.

Bu yiyecekleri kış aylarında tüketmek, bağışıklık sistemini desteklemeye ve hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir.

Faydalı Bakterilerin Adresi: Fermente Gıdalar

Yoğurt, kefir, boza, kimçi, lahana turşusu ve tarhana gibi fermente gıdalar sindirim sisteminin korunmasına yardımcı olan probiyotik adı verilen faydalı bakteriler içerir. Probiyotiklerin bağırsak sağlığını iyileştirdiği ve bağışıklık sistemini desteklediği bilinir. Bu gıdalar aynı zamanda bağırsak sağlığını iyileştirir, iltihaplanmayı azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle fermente gıdalar, kış hastalıklarıyla mücadelede değerli besin kaynaklarıdır.