Hintliler ton balığı şirketini satın aldı

Su ürünleri sektöründe dev satış... Hindistan merkezli Captain Fresh, Avrupa’da büyüme hedefi doğrultusunda İspanyol ton balığı üreticisi Frime’yi satın aldığını açıkladı. Şirket, küresel deniz ürünleri işleme ve dağıtım sektöründe Avrupa kanadını güçlendirmiş oldu.

Barselona merkezli Frime, 1977'de aile şirketi olarak kuruldu ve bugün Katalonya'nın en güçlü deniz ürünleri üreticilerinden biri konumunda. Firma Koldfin ve Frime markalarıyla faaliyet yürütüyor.

2024 yılı cirosu 172 milyon Euro olan Frime, yılda 15 bin ton ton balığı ve 3 bin 800 ton kalamar üretebilen tesislere sahip. La Roca (Barcelona) ve Mercabarna’daki fabrikalarında 500 kişi istihdam ediyor. Ürünlerini yaklaşık 30 ülkeye ihraç eden şirket özellikle perakende pazarında büyüyor.

Captain Fresh’in global büyüme hamlesi

Captain Fresh, CEO Utham Gowda liderliğinde yılda yaklaşık 670 milyon Euro gelir elde ediyor ve 34 ülkede 1300 müşteriye hizmet veriyor.

Satın alma anlaşması, İspanya Ulusal Piyasalar ve Rekabet Komisyonu (CNMC) onayı dahil birkaç yasal sürece bağlı. Bu nedenle işlemin 2026’dan önce tamamlanması beklenmiyor.