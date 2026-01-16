İçecek devinden kahve şirketine 18 milyar dolarlık teklif

Küresel kahve fiyatlarının rekor seviyelere çıktığı dönemde dikkat çeken satın alma girişimi...

Bünyesinde 7UP ve Schweppes tanınmış markaları barındıran ABD’li içecek devi Keurig Dr Pepper, Hollanda merkezli kahve-çay şirketi JDE Peet’s için kesenin ağzını açtı.

Keurig Dr Pepper, JDE Peet’s hisseleri için hisse başına 31,85 Euro teklif etti. JDE Peet’s yönetim kurulunun anlaşmayı tam desteklediği ve hissedarlara teklifi oy birliğiyle tavsiye ettiği belirtildi. Ayrıca toplamda yüzde 69 paya sahip yatırımcıların teklifi kabul edeceğine dair geri dönülmez taahhüt verdiği aktarıldı.

18 milyar dolarlık satın alma süreci, Hollanda merkezli özel amaçlı şirket Kodiak BidCo üzerinden yürütülüyor. Teklifin tamamlanması için rekabet onaylarının önemli olduğu vurgulanırken, şirketler gerekli rekabet izinlerinin alındığını duyurdu. İşlemin 2026’nın ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.