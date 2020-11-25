İSTİB, Gıda İsrafını Engelleme Projesi'ni hayata geçirdi

İstanbul Ticaret Borsası’nın (İSTİB) “Gıda İsrafını Engelleme Projesi” ile ilgili konuşan Uzman Diyetisyen İpek Ağaca, “Doğaya yakın ve mevsimine göre besin seçimi, artan yemekleri değerlendirme, yiyecekleri uygun şekilde depolama, ihtiyacınız kadar tüketme ve alışveriş yapma gibi beslenme ve tüketim tercihlerindeki küçük değişimler sadece sağlığınız için değil sürdürülebilir gıdanın geleceği için de önemli bir adım aslında.” ifadelerini kullandı.

World Resources Institute (WRI) tarafından hazırlanan Dünya Kaynakları Raporu’na göre, 2050 yılında 10 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunu doyurmak için tarım ve gıda üretiminin iklim, ekosistem ve suya olan etkilerinin azaltılması gerektiğne dikkat çeken Ağaca, gıda israfının ciddi bir sorun olduğunu, ancak bireysel çabalarla bu soruna çözüm üretimenin mümkün olduğunu aktardı.

Sistematik olarak atılacak adımlarla gıda israfını azaltmanın mümkün olduğunu ifadeden Ağaca, şunları söyledi: "Daha küçük porsiyonlar ile yiyecek tüketin, kalan yiyeceklerinizi atmayın, akıllı alışveriş yapın, dış görünüşü güzel olmayan sebze ve meyveleri de alın, buzdolabınızı kontrol edin ve ürünleri doğru saklayın, ilk alınan önce tüketilir kuralına uyun, gıdaların üzerindeki son kullanma tarihi ve tavsiye edilen kullanma tarihine dikkat edin, atıkları gübreye dönüştürün, ihtiyaç fazlası ürünlerinizi yardıma muhtaç olanlara verin."