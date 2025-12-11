İtalyan mutfağı UNESCO Yolunda

İtalya'da Tarım ve Kültür bakanlıkları tarafından Mart 2023’te başlatılan girişim, İtalyan mutfağını yalnızca yemeklerden ibaret değil; aileleri ve toplulukları bir araya getiren bir toplumsal ritüel olarak tanımlıyor.

Hükümete göre “tek bir İtalyan mutfağı değil, yerel çeşitliliğin oluşturduğu bir mozaik” söz konusu. Lombardiya’nın ossobuco’sundan Puglia’nın orecchiette’sine uzanan zenginlik, biyolojik çeşitlilik ve yaratıcılığı yansıtıyor.

Turizmi yüzde 8’e kadar artırabilir

Başbakan Giorgia Meloni’nin de desteklediği başvuru, sektör temsilcilerine göre iki yıl içinde turizmi yüzde 8’e kadar artırabilir ve 18 milyon ek gecelemeye katkı sağlayabilir. Deloitte verilerine göre İtalyan yeme-içme sektörü 2024’te 251 milyar Euro'ya ulaştı; ancak yurt dışındaki taklit ürünler ülkeye yılda yaklaşık 120 milyar Euro kaybettiriyor.

Çiftçi örgütleri sert biçimde eleştirdi

Bazı akademisyenler başvuruyu “pazarlama hamlesi” olarak görüyor. Gıda tarihçisi Alberto Grandi, pek çok “geleneksel” yemeğin aslında modern etkilere açık olduğunu savunuyor. Bu görüşler, çiftçi örgütleri tarafından sert biçimde eleştirildi.

Restoran işletmecileri ve şefler için olası UNESCO tescili bir gurur kaynağı. Üç Michelin yıldızlı şef Massimo Bottura’ya göre İtalyan mutfağı, “söze gerek duymadan sevgi ve özeni anlatan, kadim bir günlük ritüel.”