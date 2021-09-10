Kervan Gıda, ABD'li perakende devi için özel markalı ürün üretecek

Kervan Gıda, halka arzla birlikte yakaladığı büyüme ivmesini ihracatla sürdürüyor. 85 ülkeye ihracat yapan Kervan Gıda, dünyanın en büyük perakende zincirlerinden Walmart raflarında yer alan Bebeto marka ürünlerin ardından, Walmart’a özel markalı (private label) üretimi anlaşmasını yaptı. 2021 yılı Ağustos ayı itibarıyla da Walmart'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mağazalarına özel markalı (Private Label) ürün sevkiyatı başlatıldı. Kervan Gıda, Mart 2021’de Walmart'ın ABD’deki mağazalarına Bebeto marka ürün satışına başlamıştı.

“Bulunduğumuz rafa değer katacağız”

Bu yılın ilk yarısındaki ihracatlarının 55,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Kervan Gıda Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Oğuz Ay, Walmart’ın tedarikçileri arasında yer almanın Türk ekonomisi için büyük bir katma değer olduğunu söyledi.

Küresel pazarda kendi kategorilerinde ciro açısından sekizinci sırada olduklarını kaydeden Ay, “Orta vadeli hedefimiz dünyanın ilk 5 yumuşak şeker üreticisi arasında yerimizi almak. Walmart’ın operasyonu bu hedefe ulaşmak için attığımız büyük bir adım. Walmart ile Bebeto markasının raflara girmesiyle başlayan iş ortaklığımız, Walmart’a özel markalı ürün (private label) üretimi anlaşmasıyla sürdü. Dünyanın en değerli raflarına adayız ve satış hacminin ötesinde bulunduğumuz raflara değer katmayı da sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.