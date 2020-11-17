KFC Türkiye’den iki üst düzey atama

Türkiye genelinde 140’tan fazla restoranıyla faaliyet gösteren KFC Türkiye, yönetim kadrosunda gerçekleştirdiği atamalarla organizasyon yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni atamalarla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, KFC Türkiye’de Mahmut Sunar CFO, Hanzade Kuğu Baş ise CDO olarak göreve başladı.

Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü’nden 1987 yılında mezun olan Mahmut Sunar, kariyerine Koçtaş’ta Muhasebe Uzmanı olarak başladı. 1989-1992 yılları arasında Günaydın Gazetesi’nde Muhasebe Şefi, 1992-1994 yılları arasında ise Başkent Gazetecilik’te Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 1994 yılında Alarko Holding’te Mali Analiz Uzmanı olarak çalışan Mahmut Sunar, 1995 yılında çalışmaya başladığı McDonald’s Finans Bölümü’nde farklı sorumluluklar üstlendikten sonra Finans ve Muhasebe Müdürü olarak görev aldı.

Hanzade Kuğu Baş ise, 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde lisans eğitimi aldı ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. 2018 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim dalında “Uluslararası Hızlı Servis Restoranlarının (QSR) Ticari Alan Analizine Dayalı Yer Seçimi Modeli Önerisi“ teziyle doktorasını tamamlayan Baş, kariyerine 2005 yılında özel bir proje tasarım ofisinde başladıktan sonra Metro Group / Real Hipermarketleri’nde Emlak ve İş Geliştirme Bölümü’nde farklı görevlerde bulundu. 2011 yılında McDonald’s Emlak ve İş Geliştirme Bölümü’nde çeşitli sorumluluklar üstlenen Hanzade Kuğu Baş, emlak geliştirme, varlık yönetimi, inşaat ve ekipman departmanlarını yönetti.