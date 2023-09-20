Küresel zeytinyağı fiyatları rekor seviyelere ulaştı

ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) son raporuna göre, Akdeniz'deki ‘aşırı kuru hava’ nedeniyle küresel zeytinyağı fiyatları eylül ayında ton başına 8 bin 900 dolara yükseldi. USDA, ağustos ayındaki ortalama fiyatın bir önceki yıla kıyasla yüzde 130 daha yüksek olduğunu ve ‘gevşeme belirtisi göstermediğini’ vurguladı.

Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi ve ihracatçısı olan İspanya aylardır yoğun bir kuraklıkla boğuşuyor. Emtia piyasası istihbarat firması Mintec'in verilerine göre, İspanya'nın zeytinyağı üretimi son sezonda yaklaşık 610 bin tona geriledi. Bu da normal 1,3 ila 1,5 milyon ton olan üretime kıyasla yüzde 50'den fazla bir düşüş anlamına geliyor.

Mintec'in yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar analisti Kyle Holland'ın yaptığı analizde, "Türkiye'nin dökme zeytinyağı ihracatını askıya almasının , İspanya'da zaten sınırlı olan hacimleri daha da kötüleştirdi" yorumu yapıldı.