Mahkeme içecek deviyle ilgili kararını verdi: 'Süt' kelimesini kullanamazsın

Bitki bazlı içecek sektöründe önemli bir hukuki mücadele sonuçlandı. İngiltere Yüksek Mahkemesi, İsveç merkezli Oatly’nin bazı ürünleri için kullandığı “Post Milk Generation” (Süt Sonrası Nesil) ifadesinin geçerli bir ticari marka olamayacağına karar verdi. Bu karar, yulaf bazlı içeceklerin “süt” olarak adlandırılmasına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Ticari marka olarak tescil ettirdi

Oatly ile İngiltere süt endüstrisini temsil eden Dairy UK arasında yıllardır süren hukuki anlaşmazlık, “süt” kelimesinin yulaf bazlı ürünler için kullanılıp kullanılamayacağı üzerine odaklandı.

Oatly, 2019 yılında “Post Milk Generation” ifadesini yulaf bazlı içecekler, yoğurt ve benzeri ürünlerde kullanmak üzere ticari marka olarak tescil ettirdi. Marka, Nisan 2021’de resmen kaydedildi.

Ancak Dairy UK, bu ifadenin geçersiz sayılması için başvuruda bulundu ve İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi (IPO), Ocak 2023’te markanın geçersiz olduğuna karar verdi.

İlk etapta şirket lehine karar çıktı

Oatly, IPO’nun kararına itiraz ederek davayı Yüksek Mahkeme’ye taşıdı ve 2023 yılında ilk etapta şirket lehine karar çıktı. Mahkeme, söz konusu sloganın ürünleri doğrudan “süt” olarak pazarlamadığını belirtti.

Ancak bu karar, 2024 yılında Temyiz Mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme, yulaf bazlı ürünlerin “süt” olarak tanımlanmasının hukuken mümkün olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme son noktayı koydu

İngiltere’nin en yüksek yargı organı olan Yüksek Mahkeme, beş yargıcın oy birliğiyle verdiği kararda, “Post Milk Generation” ifadesinin ürünün özelliklerini açık şekilde tanımlamadığını belirtti.

Oatly: Büyük hayal kırıklığı

Kararın ardından Oatly İngiltere ve İrlanda Genel Müdürü Bryan Carroll, şirketin karardan büyük hayal kırıklığı duyduğunu açıkladı.

Carroll, kararın bitki bazlı ürünler için rekabeti zorlaştırabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Bu karar gereksiz bir belirsizlik yaratıyor ve bitki bazlı ürünler için eşit olmayan bir rekabet ortamı oluşturuyor.”

Şirket, “Post Milk Generation” sloganının yasaklanmasının rekabeti engelleyici bir adım olduğunu savundu.