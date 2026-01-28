Marks & Spencer'dan tavuk çiftçiliğine 36 milyon sterlin

İngiltere’nin önde gelen perakendecilerinden Marks & Spencer, yerli tarım ve gıda tedarikine yönelik stratejisinde önemli bir adım attı. Şirket, Britanya’daki tavuk üretimine yaptığı yatırımı yüzde 33 artırarak 36 milyon sterline çıkaracağını duyurdu. Kararın arkasında, özellikle “Remarksable Value” etiketi taşıyan tavuk ürünlerine olan güçlü tüketici ilgisi bulunuyor.

Satışlar çift haneli büyüdü

Marks & Spencer'ın Oakham Gold markalı tavuk ürünleri (özellikle but, baget ve kanat yıllık bazda yüzde 21,4’e varan satış artışı kaydetti. Bu ivme, yalnızca tavuk kategorisiyle sınırlı kalmadı; “Remarksable Value”, “Dropped & Locked” ve “Bigger Pack, Better Value” gibi fiyat-odaklı ürün serilerinde toplamda yüzde 20’lik bir büyüme görüldü. Bu seriler, 100’ün üzerinde temel gıda, aile boyu porsiyonlar ve fiyatı sabitlenmiş ürünler sunuyor.

Yeni çiftlikler ve üretim kapasitesi

Talepteki artışı karşılamak için Marks & Spencer, daha fazla Oakham Gold çiftliğini devreye almayı ve yeni damızlık ile yetiştirme tesisleri geliştirmeyi planlıyor. Şirket, İngiltere’de yüzde 100 RSPCA Assured sertifikalı taze tavuk satan tek perakendeci olma özelliğini de koruyor. Oakham Gold tavukları, yavaş büyütülmeleri, çok tahıllı yemle beslenmeleri ve yüzde 20 daha fazla alan sunulması sayesinde daha lezzetli ve sulu et olarak konumlanıyor.