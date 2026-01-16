Marmarabirlik’ten “Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler” projesi

Sağlıklı beslenme bilincinin erken yaşta kazanılmasının öneminden yola çıkan Marmarabirlik, çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarına bir yenisini ekledi. “Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler” projesiyle hem zeytin ürünlerinin sağlıklı yaşamdaki rolü anlatılıyor hem de çocukların mutfakta özgüven ve yaratıcılık geliştirmesi hedefleniyor.

Etkinliğe Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Genel Müdür Mehmet Ertaş, Mali ve İdari İşler Direktörü Murat Kocaman ile Bursa protokolü katıldı. Dereköy İlköğretim Okulu’nun 4. sınıf öğrencileri, Bursa gastronomisinin tanınmış isimlerinden Şef Tuncay Sönmez ile bir araya geldi.

Öğrenciler, Şef Sönmez’in rehberliğinde zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı kullanarak yaratıcı tarifler hazırladı. Etkinlik sonunda hazırlanan tabaklar arasında mini bir yarışma düzenlendi. Değerlendirme sonucunda dereceye giren ilk üç öğrenciye hediyeler verildi.

“Sağlıklı beslenmenin temeli erken yaşta atılıyor”

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, çocuklara yönelik projelerin önemine dikkat çekerek, sağlıklı beslenme alışkanlığının küçük yaşlarda kazanıldığını vurguladı. Yıldız, Marmarabirlik olarak zeytin ve zeytinyağının sağlıklı yaşam kültüründeki yerini çocuklara eğlenceli bir deneyimle aktarmaktan mutluluk duyduklarını belirterek projenin farklı okullarda devam edeceğini söyledi.

Şef Tuncay Sönmez ise öğrencilerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, çocukların mutfakta istekli ve hevesli olmasının çok değerli olduğunu dile getirdi. Sönmez, etkinlik sayesinde çocukların hem eğlendiğini hem de yeni tatları deneyimlediğini kaydetti.