Marmarabirlik’ten üreticiye 42 milyon 600 bin TL prim desteği

BURSA (DÜNYA) - Son günlerde döviz kur farkından kaynaklı yaşanan ekonomik gelişmeler üzerine Marmarabirlik Yönetim Kurulu, iş yılının ikini ayında yapmış olduğu 4 sayılı toplantısında, ortakların aidiyet duygusunu artırmak ve ürün teslim ederek kooperatiflerine sahip çıkan ortaklara prim desteği verme kararı aldı. Buna göre, ortaklar 2021/2022 iş yılı ürün alım kampanyasında, bugüne kadar verdiği ve vereceği Gemlik tipi sofralık ve yağlık her kg ürün için kilogram başına 1 TL prim desteği alacak. Ürün bedeli ödemelerinde aksaklık yaşanmaması için daha önce açıklanan mevcut ödeme takvimi sona erdikten hemen sonra pirim desteği ödemeleri ortakların hesabına yatırılacak.

“Her zaman üreticiyi koruyan bir anlayışla görev yaptıklarını” vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Piyasalarda yaşanan döviz kur farkı sebebi ile üreticilerimize destek olmak ve üreticimizi korumak amacıyla kg başına 1 TL prim desteği verilmiştir” dedi. Zeytinyağı fiyatlarının arttığına dikkat çeken Asa, “Özellikle zeytinyağı üretiminde herhangi bir arz eksikliği yoktur. Zeytinyağı fiyatlarında döviz kur farkı ve randımandan kaynaklanan artış yaşanmaktadır. Kur farkından kaynaklanan ekonomik baskı ve kuraklık sebebiyle ince dane zeytin sofralık vasfından çıkmış ve yağlık vasfına dönüşmüş, üreticilerimiz bundan dolayı sıkıntı yaşamıştır. Bu konu Marmarabirlik Yönetim Kurulu’nun prim desteği vermesinde çok büyük etken olmuştur” ifadelerini kullandı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak hiçbir zaman ortakların hakkını zayi etmediklerini belirten Hidamet Asa, “Ortaklarımız kooperatiflerine vermiş olduğu her kg ürün ile 5 yıllık teslimat ortalamalarını yükseltmiş olacaklar, hem de her kg için 1 TL prim desteğinden faydalanacaklar. Marmarabirlik’e ürün veren her zaman kazançlı çıkmıştır” dedi. “Marmarabirlik olarak diğer alıcılar gibi istediğimiz zaman, istediğimiz miktarda ürün alıp kenara çekilemeyiz” diyen Başkan Asa şunları söyledi: “22 Ekim tarihinde ürün alımlarına başlandı. Dalında ürün bitene kadar ürün alımlarına devam edilmektedir. Üreticilerimizi bugüne kadar hiç mağdur etmedik, ortaklarımız da kooperatiflerine sahip çıksınlar. Gün gelir mutlaka kooperatifinize verdiğiniz ürünün size dönüşü olur. Kooperatifçilik anlayışında da bu vardır. Son yıllarda dünyada yaşanan gıda krizi dikkate alındığında, hem üretici hem de tüketici boyutunda kooperatifçiliğin önemi çok daha iyi anlaşılmıştır.”

Bugüne kadar 434 milyon TL’lik alım yapıldı

“2021/2022 iş yılı ürün alım kampanyasının devam ettiğini kaydeden Hidamet Asa, “Rekolte beyanlarını dolduran ortaklarımız ana taahhüdüne kadar ürün teslimatı yapabileceklerdir. Teslim edilecek rekolte beyan fazlası ürün bedelleri mevcut ödeme takvimi dahilinde ödenecektir. Marmarabirlik olarak bugüne kadar 434 milyon TL tutarında 42 bin 600 ton ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Bahse konu olan ödenecek prim tutarı bugün itibarıyla 42 milyon 600 bin TL olup, alım miktarı arttıkça prim miktarı da artacaktır” diye konuştu.