McDonald’s 4 popüler ürünü artık satmayacak

Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden McDonald’s, menü politikasında tartışma yaratacak bir değişikliğe gidiyor. Şirket, gelecek haftadan itibaren vejetaryen seçeneklerinin yaklaşık yüzde 80’ini menüden kaldıracağını duyurdu. Bu adım, özellikle et tüketmeyen müşteriler arasında hayal kırıklığı ve öfkeye neden oldu.

Yeni düzenleme kapsamında McDonald’s; Veggie Dippers, Veggie Dipper Happy Meal, Spicy Veggie Wrap ve Vegetable Deluxe sandviçlerinin satışını durduracak. Bu ürünlerin kaldırılmasıyla birlikte, zincirin menüsünde yalnızca vegan McPlant burger bitki bazlı seçenek olarak kalacak.

McDonald’s cephesi kararın arkasında düşük satış performansı olduğunu belirtiyor. Şirketten yapılan açıklamada, menü değişikliklerinin satış verileri ve müşteri geri bildirimleri doğrultusunda yapıldığı vurgulandı.

McPlant burgerin hâlâ güçlü bir hayran kitlesine sahip olduğu ve vejetaryen-vegan müşteriler için ana seçenek olmaya devam edeceği ifade edildi.

Şirket, vejetaryen ürünlerin kaldırılmasının bazı müşterileri hayal kırıklığına uğratabileceğini kabul ederken, farklı pazarlarda hangi bitki bazlı ürünlerin daha ilgi gördüğünü incelediklerini ve yeni seçenekler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Öte yandan et severler için menüye Pizza Mozzarella Dippers eklenirken, Chicken Big Mac de yeniden satışa sunulacak.