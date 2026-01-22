McDonald’s puanlara zam yaptı, müşteriler kızgın!

İngiltere'de McDonald’s müşterileri, sadakat uygulaması MyMcDonald’s Rewards’ta yapılacak kapsamlı değişiklik nedeniyle sosyal medyada tepkilerini dile getiriyor. Yeni düzenlemeyle birçok ürün için daha fazla puan biriktirmek gerekecek.

Puan kazanmak aynı, harcamak daha zor

Uygulama üzerinden sipariş veren kullanıcılar, her 1 sterlin harcamaya 100 puan kazanıyor. Bu puanlar birikiyor ve belirli seviyelere ulaştığında ücretsiz menü ürünleriyle değiştirilebiliyor. Ancak yeni sistemle ödül seviyeleri yükseltilecek.

Big Mac 6 bin 500 puana çıkıyor

Mevcut düzende Big Mac, McSpicy veya Double Filet-O-Fish gibi ürünler için 5 bin 500 puan yeterliyken, 17 Mart itibarıyla bu rakam 6 bin 500 puana çıkacak.

Double cheeseburger ve kahvede sert artış

Değişiklik en çok alt ödüllerde hissedilecek. Double cheeseburger için gereken puan 2 bin 500’den 5 bine, ücretsiz kahve için ise 1500’den 3 bin 500’e yükselecek. Bu da kullanıcıların aynı ödüle ulaşmak için daha fazla harcama yapması anlamına geliyor.

Müşteriler tepkili, McDonald’s "maliyet" ediyor

Bazı kullanıcılar “neredeyse değersiz hale geldi” yorumları yaparken, McDonald’s ise artışı yükselen gıda ve tedarik maliyetlerine bağladı. Şirket ayrıca Chicken Selects, peynirli atıştırmalıklar ve yeni sosisli sandviç gibi ürünlerin ilk kez ödül olarak eklendiğini duyurdu.

Puanlar 6 ay içinde kullanılmalı

McDonald’s, puanların 6 ay içinde kullanılmaması halinde silindiğini hatırlatarak, değişiklik yürürlüğe girmeden mevcut şartlarla harcama fırsatı bulunduğunu belirtti.