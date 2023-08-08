Mısırda beklenti 7.3 lira

Mısırda bu yıl rekoltenin; ekim alanlarının artması, olumlu hava şartları ve yağışlar nedeniyle geçen yılın üzerinde beklendiğini ifade eden Doğru, 2023 yılı mısır maliyetini şöyle açıkladı: “Taban gübresi 750 lira, tohum 680 lira, tohum ilacı 30 lira, üst gübresi 600 lira, zirai ilaç ve yaprak besleme 280 lira, ot ilacı 160 lira, su bedeli 80 lira, sulama işçiliği 150 lira, akaryakıt 400 lira, traktör işçiliği 180 lira, hasat ve nakliye 280, tarla kirası 2 bin 200 lira, genel gider ve amortisman yüzde 7; 405 lira, finansman yüzde 10; 579 lira. Dekarda ortalama 1300 kilogram verim ile 1 kilogram mısır çiftçiye 5,21 liraya maloluyor. Yüzde 40 çiftçi karı ile beklenti 7,3 liradır.”