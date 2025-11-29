Nestlé UK’den Dalston fabrikasına 33 milyon Euro’luk yatırım

Nestlé UK & Ireland Dalston’da son teknolojiyle donatılmış dört katlı yeni bir karıştırma tesisi kurulacak ve iki ileri teknoloji paketleme hattı devreye alınacak.

Karıştırma tesisine ayrılan 20,3 milyon Euro'luk bütçe, operasyonel verimliliği ve reçete doğruluğunu artırırken, manuel iş gücünü önemli ölçüde azaltacak. Büyük hacimli torbalarla ham madde taşıma sistemi sayesinde ağır kaldırma ihtiyacı yüzde 80 düşürülecek.

Saatte 60 bin köpüklü kahve poşeti

Yeni paketleme hatlarından biri saatte 60 bin köpüklü kahve poşeti üretebilecek kapasiteye sahip olacak. Hatlar, tamamen geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımına olanak tanıyarak Nestlé’nin sürdürülebilirlik hedeflerine doğrudan katkı sağlayacak.

1962’den bu yana faaliyette olan Dalston fabrikası, Nescafé cappuccino, latte, Coffee Mate ve Starbucks latte ürünlerinin küresel üretim merkezleri arasında yer alıyor.