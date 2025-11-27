Niğde’nin patatesi ve barbunyası Migros raflarına giriyor

Yerli üretimin artırılması ve tüketiciye güvenilir gıdanın ulaştırılması hedefiyle Migros, tarımın stratejik merkezlerinden Niğde’de yeni bir projeyi hayata geçirdi. Yerli tohum ve “İyi Tarım” kriterleriyle üretilen Niğde patatesi ile yerli barbunya, Migros raflarında Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilerle buluşacak.

Küçük aile işletmelerine gelir istikrarı

Niğde Valiliği koordinasyonunda; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ZZEF ve GürAta’nın paydaş olduğu proje kapsamında üreticilere alım garantisi, eğitim ve teknik destek sağlanacak. Projenin, küçük aile işletmelerine gelir istikrarı kazandırması ve bölgenin tarımsal kapasitesini ulusal ölçekte görünür kılması hedefleniyor.

Niğde Valisi Cahit Çelik, ilin patates üretiminde Türkiye birincisi olduğuna dikkat çekerek, yerli ve milli tohumlarla üretilen ürünlerin Migros raflarında yer almasının hem üretici hem tüketici hem de ülke ekonomisi için değerli olduğunu vurguladı.

(Migros, Niğde Valiliği’nin koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ZZEF ve GürAta ile bu çerçevede kapsamlı bir iş birliği protokolü gerçekleştirdi.)

Migros’tan yerli üretim vurgusu

Migros Grubu Pazarlama Direktörü Cavit Metin, 2026’dan itibaren Migros markalı tüm ürünlerin yerli üretim olacağını belirterek, Niğde projesinin ithalata bağımlılığı azaltacak örnek bir model olduğunu söyledi.

Proje paydaşları ZZEF ve GürAta, yerel üreticinin organize perakende ile buluştuğu bu tür iş birliklerinin uygun fiyatlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gıda arzı açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.