"Paketlenmiş taze gıdada en çok talebi ıspanakta gördük"

Yıllardır zincir restoranların, otellerin taze ve paketlenmiş gıda ihtiyacını karşıladıklarını, salgının etkileriyle birlikte değişen tüketici alışkanlıklarına uygun olarak son tüketiciye de hizmet sunmaya başladıklarını söyleyen Fresh World Kurucu Ortağı Selman Ertürk, "Son 1 yıldır, salgın süreci ile birlikte son tüketiciye ulaşma fikrini hayata geçirdik. Son tüketiciye şimdi yıkanmış, hazırlanmış, paketlenmiş taze ürünleri kendi araçlarımızla ve kendi personelimizle gönderiyoruz. Şu an tüketicide tüketime hazır ürünlere çok fazla talep var. Salgının da getirdiği hijyen ve el değmemiş ürün hassasiyeti ile birlikte öne çıktık. Açıkta satılan ürünlerle ilgili insanların tereddütleri oluyor, ürünlerimiz paketli olduğu için talep arttı. Soyulmuş soğan ve sarımsaktan tüketime hazır akdeniz salatasına, günlük sıkılmış taze meyve suyundan pişirmeye hazır pırasaya dek çok sayıda üründe en fazla talebi ıspanak gördü. Tüketime hazır ürünlerde ve yıkanmış ürünlerde satış rakamlarımızı fazlasıyla artırdık." dedi.

Paketleme talep geldikten sonra el değmeden gerçekleşiyor

Ürünlerin tüketicilerden gelen talep doğrultusunda tamamen hijyen odaklı bir şekilde el değmeden gerçekleştirildiğini belirten Ertürk, şunları söyledi: “Taze sıkılmış meyve sularımız var, talep geldikten sonra sıkıp aynı gün müşteriye ulaştırıyoruz. Ürünlerimizin hepsi taze, anlaşmalı tarlalardan seçilmiş ürünler. Marketlerde bulunan paketli ürünlerden farkımız, bizim ürünlerimiz dondurulmuş değil, hepsi taze ürünler. Yıkanmış ürünlerimizin hepsi saf su ile yıkanıyor, yüksek standartlarda temizleniyor ve el değemeden paketlenerek tüketicilere ulaştırılıyor. Evde temizlemesi zor olan ürünlere talep biraz daha fazla. Bu yüzden şu an en fazla yıkanmış ıspanak satıyoruz. Ardından doğranmış patates, haşlamaya hazır brokoli ve karnabahar, doğranmış havucu ile birlikte pişirmeye hazır pırasa geliyor. Tüketicilerimiz saf su ile yıkadığımız ürünlerimizi evde tekrar yıkama işlemine tabi tutarlarsa ürünlerimizi kirletmiş olabilirler."

"Gelen siparişler, aynı sabah hazırlanarak tüketiciye ulaşıyor"

Dünyada paketlenmiş taze gıda ürünlerine yönelik önemli bir talebin bulunduğunu, salgınla birlikte Türkiye'de bu talebin yeni yeni oluştuğunu söyleyen Ertürk, "Şu an kapıya teslim ettiğimiz 150 çeşit toplam ürünümüz, 100'e yakın da tüketime hazır ürünümüz bulunuyor. Biz müşteriye hijyen ve pratiklik sağlıyoruz, müşterinin zaman kaybını önlüyoruz. Sattığımız ürünler, paketi açıp tabağa dökülebilen ürünler. Alınan ürün hem çöpe atılmamış, ihtiyaç kadar alınmış ürün oluyor hem de hemen hazırlanıp sofraya koyulabiliyor. Birinci sınıf ürünleri, temizlenmiş paketlenmiş olarak kapıya kadar getiriliyor." şeklinde konuştu.