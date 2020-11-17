Pınar peynir çeşitleri Çin marketlerinde yerini aldı

Dünyanın en önemli süt ürünleri ithalatçılarından biri olan Çin, Pınar ürünleriyle buluştu. Türkiye’nin süt ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 19’unu tek başına karşılayan ve 25 ülkeye ürün gönderen Pınar, 'Pınar Labne', 'Pınar Beyaz' ve 'Pınar Süzme' ürünleriyle Çin’e adım attı.

Pandemi sebebiyle 2020’nin zor şartlarda geçtiğini söyleyen Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, “Tüm zorluklara rağmen geçtiğimiz yıla oranla ihracatta yüzde 4’lük büyüme yakaladık. 2020 yılının ilk 10 ayında ihracat ciromuzu 38 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştirdik. Yılın son döneminde ise dünyanın en büyük süt ürünleri ithalatçılarından Çin’e giriş yaptık. Artık Çinli tüketicilerimiz de Pınar Süt ve sütlü ürünlerini tüketecek. ” dedi.

Online sitelerde de yer alıyor

Çin’e büyük hedeflerle giriş yaptıklarını açıklayan Gürkan Hekimoğlu, süpermarket kanalının yanı sıra, Çin’de çok etkin olarak kullanılan online alışveriş sitelerinde de yer aldıklarını söyledi. Hekimoğlu, "Türkiye çiftçilerinin lezzetli ürünlerini Çin’de daha çok insana tattırmayı, bu coğrafyayı yeni ürünlerimizle de buluşturmayı amaçlıyoruz.” ifadesini kullandı.

"Ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz"

Çin’e, uzun planlamalar ve pazar araştırmalar sonucuda giriş yaptıklarını dile getiren Hekimoğlu, “6.4 milyar dolarlık ithalat ile dünyanın en büyük süt ürünleri ithalatçılarından Çin’e, Pınar markalı peynir çeşitleri ile giriş yaptık. Çin’de peynirin yanı sıra endüstriyel kanalda oluşan süt tozu ihtiyacını da yakından takip ediyoruz. Stratejik olarak potansiyel gördüğümüz bu pazardan alacağımız pay ile Türkiye ekonomisine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.