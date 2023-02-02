Pınar Süt, sektörü yenilemeye hazırlanıyor

Pınar Süt, 1973 yılından beri süt çiftçiliğini desteklemeye devam ediyor. Üreticiler, tedarikçiler, bayiler ve çalışanlarla beraber 500 bin kişilik bir ekosisteme sahip olduklarını söyleyen Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, sağlıklı ve mutlu nesiller için tüm dünyaya karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti.

“Çalışmalarımızı toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen, bilim temelli, kalite odaklı iş anlayışı ile belirlediği iş hedefleri doğrultusunda yürütüyoruz” diyen İdilbaşı, üreticileri desteklemek ve çiğ sütün kalitesini artırmak amacıyla “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

Süt sektörünün genç üreticilere ihtiyacı var Ayrıca genç çiftçilerin sürdürülebilir tarım ve kırsal yaşam beklentilerinin anlaşılması ve sürdürülebilir tarımda yer almaları için de “Genç Çiftçi Mesleki ve Bireysel Kapasite Gelişimi Programı” ile de teşvikin amaçlandığı bildirildi. Genç çiftçileri süt üreticiliğini devam ettirmek için ikna edip tarımı sürdürülebilir kılmanın önemine dikkat çeken İdilbaşı, “Özellikle son yıllarda tarım sektöründe yaş ortalaması yükseliyor. Yapılan araştırmalar, üreticilerin yarıdan fazlasının 50 yaşın üzerinde olduğunu gösteriyor.

Sektörün yenilenmesi, teknolojinin süreçlere daha fazla dahil edilmesi, farklı görüş açılarıyla zenginleşmesi için süt sektörünün genç üreticilere ihtiyacı var” dedi. 14 ilde 8 binden fazla üreticiye eğitim verildi Tarımın geleceği için sürdürülebilirliğin büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen İdilbaşı, başlatılan “Genç Çiftçi Mesleki ve Bireysel Kapasite Gelişimi Programıyla" da genç çiftçilerin, üretim ve karar verme mekanizmalarında daha çok yer almak istediklerini gördüklerini aktardı.

“Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesiyle, 14 ilde 8 binden fazla üreticiye hayvan sağlığı, hayvan besleme ve hijyen eğitimleri verdiklerini söyleyen İdilbaşı, “Süt sektöründe Türkiye’nin öncü markası olarak, ülkemizdeki süt üretimini ve bölgesel kalkınmayı destekleyerek geliştirdiğimiz için gurur duyuyoruz” ifadelerinde bulundu