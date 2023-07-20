Reis Gıda'nın aşure günü etkinlikleri başladı

Muharrem ayının 10. gününde kutlanan Aşure Günü yaklaşıyor! Aşure, yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan ve toplumumuzda paylaşma ve dayanışmanın sembolü haline gelmiş bir geleneğimizdir. Bu özel gün vesilesiyle, Reis Gıda olarak, Anadolu'nun en lezzetli bakliyatlarını tüketicilerimizle buluşturmaya devam ediyor, her mutfakta bereketiyle pişen, sevgiyle süslenen aşurelerin paylaşarak çoğalmasını istiyoruz.

Aşure Günü, ailelerimizin, komşularımızın ve sevdiklerimizin bir araya gelerek geleneği, bereketi ve sevgiyi paylaştığı özel bir gündür. Doğru malzemelerle yapılan aşure, bu paylaşma geleneğinin en lezzetli simgesidir. Herkesin evinde kolayca yapabileceği lezzetli ve bereketli bir aşure deneyimi yaşaması için aşurelik buğdaydan fasulyeye, nohuttan kayısıya kadar tüm malzemelerin özenle seçilmesi gerekir.

Aşurede kullanılan ürünlerin, her bir tanesi, yurdumuzun dört bir köşesinden gelen lezzetlerin harmanlanmasından oluşur. Çeşitli lezzette olan bu ürünler, hoşgörü tenceresinde birleşir, pişer ve çok farklı bir tat ortaya çıkar. Aşure yapmak için her tanesi aynı kalitede olan bakliyatlarımızla, geleneksel lezzeti evinize taşıyabilir ve sevdiklerinizle paylaşmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Reis Gıda olarak geleneksel hale getirdiğimiz aşure etkinliklerimizde bu yıl; Anadolu’dan başlayıp İstanbul’a uzanan “Geleneği Geleceğe Aktaralım” temasıyla yola çıktığımız projemiz 19 Temmuz tarihinde başladı ve 1 ay boyunca devam edecektir.

İlk olarak Çanakkale Kocaveli köyü meydanında gerçekleşen etkinliğimizle Aşure Günü'nü kutlamaya başladık. Kadınlarımızın imece ve dayanışma ruhuyla bir kazanda hazırladığı aşurelerimizi paylaşmanın heyecanıyla başlayan etkinliğimizde, büyüklerimizin geçmişteki aşure günlerini anlatmasıyla devam ettik. Herkesin keyifle dinlediği bu anlatımlar, aslında her kadının kendine has bir tarifi olduğunu fark etmemizi sağladı. Aşure etkinliğimizde kuru meyveler ve yemişlerle süslenen aşurelerimizi ikram ederek, damaklarımızı şenlendirdik. Farklı illerle birlikte İstanbul'da çeşitli lokasyonlarda ve market içi tadım aktivitelerimizde saklı lezzeti tüketicilerimizle buluşturarak, aşure geleneğini yaşatma ve geleceğe aktarma amacımızla sizleri de etkinliklerimize bekliyoruz.

Pek çok geleneklerimiz vardır ki, yediden yetmişe bütün bireyleri birleştirir, kaynaştırır, dayanışmaya, iş birliğine vesile olur. Aşure geleneğimiz de bir tatlı ikramı gibi görünse de beraberinde bereketi getirir. Evinize bereket komşularınıza lezzet sunmak için Reis Aşure tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

*Muharrem (Aşure) ayı, 19 Temmuz tarihinde başlıyor. 28 Temmuz Cuma Aşure günüdür.

Tam Ölçülü Reis Gıda Aşure Tarifi (Ortalama 50 Kişilik)

Malzemeler:

· 6 Su bardağı Reis Aşurelik Buğday

· 2 Su bardağı Reis Koçbaşı Nohut

· 2 Su bardağı Reis Dermason Fasulye

· 2 Çay bardağı Reis Osmancık Pirinç (İsteğe göre)

· 4 Yemek kaşığı kuş üzümü

· 4 Yemek kaşığı dolmalık fıstık

· 4 adet Elma

· 10 adet Kuru kayısı

· 200gr Kuru üzüm

· 2 Portakalın rendelenmiş kabuğu

· 7 Su bardağı toz şeker

Süslemesi için:

Ceviz içi

Nar taneleri

Kuru kayısı

İncir

Tarçın

Hazırlanışı:

Buğdayları, bir gece önceden sıcak su ile bir taşım kaynatıp sabaha kadar bekletiniz. Bir gece önceden ıslatışmış nohut ve fasulyeyi ayrı tencerelerde haşlayınız. Ardından buğdaya nohudu ve fasulyeleri ekleyiniz. Sırayla pirinç, dolmalık fıstık, kuru üzüm, küp doğranmış elma ve kayısıları ilave ediniz. Üzerini geçecek şekilde sıcak su ekleyip, karıştırarak pişirmeye devam ediniz. En son portakal ve limon kabukları ile şekeri ilave edip karıştırınız. Hafif koyulaşınca ocaktan alıp kaselere paylaştırınız. Üzerini, küçük kesilmiş kayısı, incir, nar taneleri, dövülmüş ceviz, fındık ve tarçın ile süsleyip servis yapabilirsiniz.

Afiyet Olsun...

Bu tam ölçülü aşure tarifi ile bereketli ve lezzetli aşurenizi kolayca hazırlayabilirsiniz.