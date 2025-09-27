Rekabet Kurumu soruşturmayı tamamladı: Beyaz et sektöründeki 13 firmaya trilyonluk ceza kesildi!

Rekabet Kurumu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bazı firmalara idari para cezası uygulanmasına ve sektöre yönelik düzenleme yapılmasına karar verdi.

14 firma hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (LEZİTA), Akpiliç Tic. Ltd. Şti. (AKPİLİÇ), As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ (ASPİLİÇ), Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ (BANVİT), Bakpiliç Entegre Tavukçuluk AŞ (BAKPİLİÇ), Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (BEYPİLİÇ), Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. AŞ (BOLEZ), Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. AŞ (BUPİLİÇ), CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ (CP), Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ (ERPİLİÇ), Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ (GEDİK), Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ (HASTAVUK), Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (KESKİNOĞLU) ve Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (ŞENPİLİÇ) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerine yönelik soruşturma yapıldı.

5 firma ihlali kabul etti

Ancak soruşturma süreci devam ederken BEYPİLİÇ, BOLEZ, KESKİNOĞLU, LEZİTA ve ŞENPİLİÇ’in uzlaşma başvurusunda bulunduğu ve 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerini kabul ettikleri ifade edildi.

5 teşebbüs hakkında soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle idari para cezasında 25 oranında indirim uygulanarak, toplam 1 milyar 29 milyon 355 bin 317 TL para cezası kesildi.

Para cezası 3 trilyonu geçti

Öte yandan Kurul, AKPİLİÇ, ASPİLİÇ, BAKPİLİÇ, BANVİT, BUPİLİÇ, ERPİLİÇ, GEDİK ve HASTAVUK'u rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 2 milyar 674 milyon 661 bin 552 TL para cezasına çarptırdı.

Bu cezayla birlikte beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında toplam 3 trilyon 704 milyon 16 bin 870 TL idari para cezası verildi.

CP hakkında ise ihlale yönelik bir bulguya ulaşılmadığı için para cezası uygulanmadı.

Davranışsal tedbirler de alındı

Rekabet Kurulu ayrıca, teşebbüsler hakkında davranışsal tedbir uygulanmasına da karar verdi. Buna göre, beyaz et pazarında üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren teşebbüslerin güncellenen satış fiyatlarını (fiyat listelerini) yeniden satıcıları dahil olmak üzere alıcılarına duyurdukları andan itibaren uygulamaya koymaları ve ileri tarihli fiyat listesi uygulamalarını sonlandırmalarına karar verildi.