Söke Un halka arzına 118 kat talep geldi

Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Söke, perakende un pazarının en önemli oyuncularından biri. Borsa İstanbul’da işlem gören ilk un firması unvanına Ulusoy Un sahipti. Ulusoy Un’un halka arzı sonrası yaşadığı ivmeyi Söke’ye de taşımak istedik. 60 yıldır tüketicinin tercihi olan Söke, Borsa İstanbul tarihinde talep toplamada rekorlar kırarak yatırımcının borsaya güvenini de gösterdi. Söke, talep toplamada hem talep kat sayısı hem talep sonucu ulaştığı tutarla Borsa İstanbul’da ilkleri gerçekleştirerek borsaya en iddialı giriş yapan firma oldu” dedi.

60. yılında halka arz olan Söke için Borsa İstanbul’da ilk gong ise 12 Ocak Perşembe günü çalacak.