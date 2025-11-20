Soslarda plastik parça çıktı, iki ürün toplatıldı

ABD’li süpermarket zinciri Costco, iki popüler hazır gıda ürününü plastik bulaşma şüphesi nedeniyle geri çağırdı.

Şirket, Ventura Foods tarafından tedarik edilen soslarda plastik parçaları bulunabileceği gerekçesiyle Caesar Salata ve Caesar Salatalı Tavuklu Sandviç ürünlerini raflardan çekti.

"Lütfen ürünü yemeyi bırakın"

Geri çağrılan ürünlerin son tüketim tarihleri 17 Ekim ve 9 Kasım olarak açıklandı ve yalnızca ABD’nin Orta Batı, Kuzeydoğu ve Güneydoğu bölgelerindeki belirli Costco mağazalarında satıldığı belirtildi.

Şirket, 11444 numaralı ürün koduna sahip her iki ürünün de tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak müşterilere “Lütfen ürünü yemeyi bırakın ve tam para iadesi için en yakın Costco mağazasına iade edin” çağrısında bulundu.