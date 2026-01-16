Starbucks kapış kapış giden ürüne 'kişi başı sadece 1 adet' sınırlaması koydu

ABD’de geçen yıl viral olan ve koleksiyoncuların radarına giren ayıcık tasarımlı “Bearista Cup”, İngiltere’de de benzer bir çılgınlığa yol açtı. Sabahın erken saatlerinde Starbucks mağazalarının önünde kuyruklar oluşurken, ürünün aynı gün ikinci el piyasasında orijinal fiyatının birkaç katına satılmaya çalışılması sosyal medyada tartışma yarattı.

Kupanın İngiltere’de satışa sunulacağı salı günü duyuruldu. Talebin yüksek olacağını öngören şirket, kupayı almak isteyenlere kişi başı bir adet sınırı getirdi. Amaç, daha fazla tüketicinin ürüne ulaşabilmesi ve stokların tek seferde tükenmesinin önüne geçilmesiydi.

Buna rağmen sınırlama, fırsatçı satışları tamamen engelleyemedi. Bazı kullanıcıların ürünü alır almaz çevrim içi platformlarda yeniden satışa çıkardığı iddia edildi.

Sabah 07.30’da stoklar bitti, kuyruklar uzadı

Ayıcık şeklindeki kupa, İngiltere’de sabah saatlerinde raflara çıktı ve kısa sürede tükendi. Bazı şubelerde ürünlerin 07.30 itibarıyla tamamen tükendiği ifade edildi.

Yoğun ilgi nedeniyle birçok kişinin kafe açılmadan önce mağazaların önünde beklediği, hatta bazı müşterilerin erken saatlerden itibaren birden fazla mağazayı gezdiği belirtildi. Viral ürünün koleksiyon değeri taşıdığı düşüncesi, talebi daha da artırdı.

Vinted’te 3.5 katına satıyorlar

Tepkilerin ana nedeni ise kupanın kısa sürede ikinci el satış sitelerinde görülmesi oldu. 27,95 sterlin etiketli kupa, satışa çıkar çıkmaz ikinci el satış platformu Vinted’te 100 sterlin gibi yüksek fiyatlarla listelendi.