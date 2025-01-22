Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: İşte listeye eklenen markalar ve yeni ürünler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Ocak 2025 itibarıyla Taklit ve tağşiş listesine 14 yeni ürün ekledi. Listeye peynirden, sucuğa birçok yeni ürün dahil edildi.

Hangi ürünlerde neler çıktı?

Yapılan incelemeler sonucu dört peynir markasında bitkisel yağ tespit edildi. 1 tam yağlı taze kaşar peynirinin yağ oranı düşük çıktı. İki piliç sucuk markasında kanatlı eti tespit edildi. Dana sucuk ve dana kıymalarda da kanatlı etine rastlandı.

Etli ekmek harçlarında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

Taklit-tağşiş listesindeki markalar ve ürünler

* Şeref Karagöz - Karagöz Yöresel ürünler'in (Kalfalar Pazar Yeri) kağıt kebabında kanatlı eti ve sakaktat tespit edildi.

* İbrahim Koyuncuoğu, Teke Restaurant'ın, etli ekmek iç harcında sakatat eti tespit edildi.

* Ali Rıza Esen- Esen Etli Ekmek'in etli ekmek iç harcında sakatat eti tespit edildi.

* Metin Keklik Kısmet Lokantası'nın etli ekmek harcında deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

* Umut İsmail Kuvvet - Çaykara Çiftlik markasının telli peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.

* Mukaddes Peker - Gonca Gıda'nın telli peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.

* Şahin Süt Ürünleri'nin telli peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.

* Mahmut Akşahin - Akmahmut Gıda'nın telli peynirinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

* Kılınç Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayv. Nak. Tic. ve San. LTD. ŞTİ'nin Kılınç marka tam yağlı taze kaşar peynirinde (100 gram) yüzde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

* Ali Bayrak - Bayrakoğlu Et Ürünleri'nin Afyon Bayrakoğlu marka ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

* Çimörsan İnşaat Gıda Tarım Turizm Madencilik Otomotiv San ve Tic. LTD ŞTİ'nin Cerrahpaşa marka ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

* Halit Karakol Sultan Et'in dana kıymasında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

* Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Kayseri Sözduyar Pastırma Sucuk marka dana sucuğunda kanatlı eti tespit edildi.

* Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Yeni Danacı marka dana sucuğunda kanatlı eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, en son 16 Ocak 2025'te 30 yeni ürün ekleyerek listesini güncellemişti.