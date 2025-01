Taklit ve tağşiş listesi yenilendi! İşte o marka ve ürünler...

Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesinde güncelleme yaptı. Yenilen listeye 30 ürün daha eklendi. Bu gelişmeyle birlikte taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş olan ürün sayısı 910'a yükseldi.

Mantıdan baharata, antep fıstık ezmesinden kırmızı et yemeğine kadar birçok yeni ürün listede yer aldı.

Hangi ürünlerde ne çıktı?

Yapılan incelemelerde 16 zeytinyağı markasında tohum yağları tespit edildi.

Bir gıda ürününde beyan edilen etken madde tespit edilmedi. Toz biber ve kekikte yabancı madde, antep fıstık ezmesinde gıda boyası, kırmızı et yemeği karışımında kanatlı et, köy böreğinde sakatat, mantıda kanatlı et ve sakatat tespit edildi.

Etli ekmek, köfte, adana kebap harcı, dana-kuzu karışık köfte gibi ürünlerde de sakatat (kalp) saptandı.

Taklit-tağşiş listesindeki markalar

Taklit-tağşiş listesinde yerini alan markalar ve ürünler ise şöyle:

* KARŞIYAKA PİDE FIRINI-İSMAİL TEKİN firmaya ait etli ekmek iç harcında (dana eti kıyma) sakatat (kalp)

* AYVALIK marka naturel sızma zeytinyağına (5 litre) tohum yağları karıştırılması

* ZEYBEK marka naturel sızma zeytinyağına (5 litre) tohum yağları karıştırılması

* EGE AYVALIK marka sızma zeytinyağına (2 litre ) tohum yağları karıştırılması

* BAHÇEM EGEDEN marka riviera zeytinyağına (5 litre) tohum yağları karıştırılması

* SEYMEN ŞİMŞEK firmasına ait natürel birinci zeytinyağına (5 litre) tohum yağları karıştırılması

* ÜMMÜGÜLSÜM ERKEK firmasına ait natürel birinci zeytinyağına (500ml) tohum yağları karıştırılması

* HALİL KAYRAN firmasına ait natürel birinci zeytinyağına (500ml) tohum yağları karıştırılması

*ÇAKIR ADA marka soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağında (5 lt) daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması ve tohum yağları karıştırılması

* CFP COLLAGEN FORTE PREMIUM POWDER marka kollajen peptit tipleri, hyaluronik asit ve koenzim q10 içeren toz takviye edici gıda beyan edilen etken maddenin tespit edilmemesi

* ALİ ÇETİN firmaya ait natürel sızma zeytinyağı (5 lt) tohum yağları karıştırılması

* KRESTİNA marka ayçiçek yağında ayçiçek yağından başka tohum yağları karıştırılması

* NURKAYA marka toz biberde yabancı madde

* ŞENCİ marka Antep fıstık ezmesinde gıda boyası

* EMİRBAŞ GIDA İNŞ.TUR.OTO.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.(ASPAVA OCAKBAŞI LOKANTASI) firmasına ait kırmızı et yemeğin karışımında (pişirilmiş ızgara köfte ve adana kebap) kanatlı et

* AYVALIK marka naturel sızma zeytinyağında (5 litre) tohum yağları karıştırılması

* EGE DOĞAL marka naturel sızma taş baskı erken hasat zeytinyağına (5 litre) tohum yağları karıştırılması

* MUDANYA KÖY-KOOP. Marka naturel sızma zeytinyağına (5 litre) tohum yağları karıştırılması

* BENS KEKİK marka kekikte (1 kg) yabancı madde

* EDREMİT TAŞ BASKI YENİ HASAT marka naturel sızma zeytinyağına tohum yağları karıştırılması

* EGETAT marka naturel sızma zeytinyağına (2 l) tohum yağları karıştırılması

* MİKAİL YILDIZ firmasına ait zeytinyağına tohum yağları karıştırılması

* ELLE MANTI BÖREK-AYŞE KÜÇÜK firmasına ait kayseri mantısında kanatlı et ve sakatat (taşlık)

* ÖZ ÇARDAK CAFE-MUSTAFA YALÇIN firmasına ait kıymalı köy böreğinde sakatat (taşlık)

* ÇİFTLİK KASABI-FERHAT ERGÜVAN firmasına ait köftede (dana-kuzu) kanatlı eti

* ERÇOLAK GIDA HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (MEZİTLİ ET-BALIK) firmasına ait kasap köftede (dana-kuzu) sakatat (kalp)

* SAHİL KASABI-METİN TAVŞAN firmasına ait dana-kuzu karışık kasap köftede sakatat (kalp)

* ERÇOLAK GIDA HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (MEZİTLİ ET-BALIK) firmasına ait Adana kebapta (dana-kuzu) sakatat (kalp)

* CİĞERCİ XALE MEHEME-ŞEMSETTİN CENGİZ firmasına ait adana kebap harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık)

* MUDANYA KÖY BİRLİK markasında soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağına (5 lt) tohum yağları karıştırılması