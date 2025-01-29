Taklit ve tağşiş listesinde güncelleme! Aralarında o markalar da var...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncellemeye devam ediyor. Bugün itibarıyla listeye 13 yeni ürün daha eklendi.

Listeye eklenen bazı marka zeytinyağlarında tohum yağı tespit edildi. Pide iç harcında kanatlı eti ve sakatat görülürken; üç markanın tereyağında da bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespit edildi.

Bazı marka kaşar ve beyaz peynirlerde de belirtilenden daha düşük yağ oranına sahip olduğu saptandı. İşte taklit ve tahşiş listesine eklenen 13 yeni ürün ve markalar...

Yeni eklenen ürünler

* KILINÇ Marka 1 kg'lık tam yağlı taze kaşar ve beyaz peynirinde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

* EGENATURA Marka Naturel sızma zeytinyağına (erken hasat, soğuk sıkım) tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

* BİDECİ TUGAY- TUGAY DEMİRKOL firmasına ait pide iç harcında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

* GÖNÜL ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞLARI- GÖNÜL OCAK marka 1 litrelik soğuk sıkım erken hasat yeşil zeytinyağına tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

* PAYSÜT marka taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

TAZE BEYAZ PEYNİR

* YEŞİLÇAY marka Yeşilçay az yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

* SÜTLÜCE marka tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

* UFUKBEY marka tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

* SÜTLÜCE marka 1 kg'lik tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

* ÇAMOLUK marka geleneksel tereyağında bitkisel yağ tespit edilirken; aynı zamanda süt yağı harici yağ da tespit edildi.

* ONUR GÜNTAY marka tereyağında bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespit edildi.

* LUX AYVALIK marka 5 litrelik naturel sızma zeytinyağına tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

* KARADENİZ AKBİR marka tereyağında bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini en son 23 Ocak'ta güncellemişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz ediliyor. Belirtilen içerikten farklı madde tespiti ya da belirtilen içeriklerin üründe yer almaması halinde taklit-tağşiş listesine ekleniyor.