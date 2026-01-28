Tavuk savaşları kızışıyor! KFC’nin tahtı sallanıyor mu?

İngiltere’de fast food sektörünün en hızlı büyüyen alanı kızarmış tavuk oldu. Son iki yılda ana caddelerde peş peşe açılan yeni tavuk restoranları, hem tüketici tercihlerinin hem de rekabet dinamiklerinin değiştiğini gösteriyor. Bu tablo, uzun yıllardır pazarın tartışmasız lideri olan KFC’nin konumunun geleceğini de gündeme taşıyor.

500 yeni restoran açmayı planlıyor

Rakamlar, KFC’nin halen çok güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Şirketin İngiltere genelinde 1040 şubesi, 2024’te 280.2 milyon sterlinlik cirosu ve önümüzdeki 10 yılda 500 yeni restoran açma planı bulunuyor.

KFC, İngiltere pazarında yüzde 65 paya sahip olduğunu belirtiyor. Ancak ABD’de tablo farklı; KFC satışlarda Chick-fil-A, Popeyes ve Raising Cane’s’in gerisinde kalmış durumda. Bu markaların İngiltere için de iddialı planları var.

Tavuk zincirlerinde patlama

Sektör analiz firması Meaningful Vision, kızarmış tavuk segmentinin son dönemde olağanüstü bir büyüme sergilediğini belirtiyor. 2024’te tavuk restoranlarının büyüme hızı, diğer fast food segmentlerini yaklaşık yüzde 12 farkla geride bıraktı. Açılışların yüzde 21’i Londra’da, yüzde 11’i West Midlands’ta ve yüzde 12’si Kuzey Batı İngiltere’de gerçekleşti.

Z Kuşağı, protein ve gece ekonomisi

Büyümenin arkasında özellikle Z Kuşağı bulunuyor. Analizler, gençlerin kızarmış tavuk restoranlarını İngiltere ortalamasının iki katından fazla ziyaret ettiğini gösteriyor. Protein odaklı beslenme trendi de bu ilgiyi besliyor. Bu nedenle Domino’s, Chick ’N’ Dip markasıyla 187 şubede tavuk ürünlerini menüsüne ekledi. McDonald’s da tavuk ürünleri ve sos çeşitlerine odaklanarak rekabette geri kalmamayı hedefliyor.

Saat 23.00 sonrası siparişler yüzde 44 arttı

KFC, gece ekonomisinin büyüyen bir fırsat olduğunu vurguluyor; şirketin verilerine göre saat 23.00 sonrası siparişler yüzde 44 arttı. Sosyal medya da pazarı dönüştürüyor. ABD’den gelen Dave’s Hot Chicken, İngiltere’de iki yılda beş şube açtı ve büyümesini büyük ölçüde TikTok ve influencer pazarlamasına borçlu.

Uzmanlara göre KFC kısa vadede liderliğini kaybetmeyecek. Ancak protein trendi, genç tüketiciler, geç saat tüketimi ve sosyal medya odaklı markalar, pazarı daha parçalı ve rekabetçi hale getiriyor. Bu da İngiltere’de kızarmış tavuk savaşlarının önümüzdeki yıllarda daha da kızışacağını gösteriyor.