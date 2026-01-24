TikTok’taki yeni akım lor peyniri satışlarını patlattı!

İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Tesco, son iki yılda lor peyniri

talebinde yüzde 200’lük artış yaşandığını açıkladı. Sosyal medya kaynaklı “yüksek proteinli beslenme” eğilimiyle hızlanan bu yükseliş, üreticilerin kapasite sınırlarını zorladı ve raflarda yeni ürünlerin yolunu açtı.

Tüketim rekor seviyelere yükseldi

Artan ilginin arkasında özellikle TikTok’ta yayılan sağlık ve fitness odaklı tarifler öne çıkıyor. Gıda influencer’larının paylaştığı yaratıcı içerikler, protein alımını artırmak isteyen tüketiciler tarafından hızla benimsendi. Bu süreçte İngiltere’de tüketim rekor seviyelere yükselirken, üreticilerin talebe yetişmekte zorlandığı belirtiliyor.

Tesco yeni ürün ve iş birliklerine gidiyor

Tesco, yükselen talebi karşılamak için İskoç tedarikçi Graham’s The Family Dairy ile iş birliğine giderek yüksek proteinli yeni bir lor peyniri ürününü satışa sundu. Ayrıca şirket, şubat ayında iki yeni ürünü daha raflara eklemeyi planlıyor. Bunun yanında ABD’li krem peynir markası Philadelphia ile yapılan ortaklık sonucunda, geçen sonbaharda yalnızca Tesco mağazalarına özel yeni bir lor peyniri ürünü piyasaya çıkarıldı.

Lor peyniri artık her tarifte

lor peyniri artık sadece fırın patates üstü bir garnitür değil. Dondurma ve cheesecake gibi tatlılardan, omlet, pankek ve muffin gibi tariflere; salsa ile dip soslardan lazanyada ricotta alternatifi kullanımına kadar çok geniş bir alanda tüketiliyor. Meyve, sebze ve kuruyemişle hazırlanan “tatlı-tuzlu bowl” tariflerinde de popülerleşti.

Süt sektörüne katkı büyüyor

Bu patlama, Graham’s The Family Dairy’de talebin iki katına çıkmasına ve yaklaşık 2 milyon kilogram ek satışa yol açtı. Firma, yılın başında üretim kapasitesini yüzde 50 artırmaya hazırlanıyor. Şirket, lor peyniri satışlarının artık süt satışlarını bile geçtiğini ve Körfez ülkeleri ile Hong Kong’a ihracat yaptıklarını vurguladı.