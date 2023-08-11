Türk Balı ihracatta ilk 7 ayda 19 milyon kazandırdı

Bu dönemde 5 bin 846 ton bal ihracatından 19,1 milyon dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, “ABD, Almanya ve İsrail en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. ABD’ye 8,2 milyon dolarlık, Almanya’ya 2,5 milyon dolarlık ve İsrail’e de 2,1 milyon bal ihraç edildi” diye konuştu.