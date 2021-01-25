Türkiye'nin 2020 yılı gıda ihracatında rekor bekleniyor

Küresel gıda ihracatında birçok ülke 2020'yi kayıpla kapatırken, Türkiye'nin geçen yıl yıldızı parlayan sektörlerinin yer aldığı gıdada ihracat, 11 ayda 18,55 milyar dolar olarak gerçekleşti. 4,26 milyar dolar cari fazla veren sektörün ton başına ihracat değeri ise son 5 yılda ilk kez bin doları aşarak bin 18 dolara yükseldi.

Gıda ve içeceğin, salgın ve benzeri krizlere karşı en hazırlıklı sektör olduğunu söyleyen Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, sektörün, her şeyden önce gıda güvenliği gereği birincil üretimden ve son tüketiciden oluşabilecek her türlü krize karşı senaryosunun hazır olduğunu vurguladı. "Krizler, gıda sektörünün hep ajandasındadır" diyen Menlik, "Sektörün bilmediği sosyal mesafe vardı. Bunu da çalışanları vardiyalara bölerek aştılar. Maske ve hijyene zaten yabancı değildik. Bu nedenle sektörün koronavirüs salgınına karşı uyumu zor olmadı." diye konuştu.

Gıda fabrikalarının dayanıklı tüketim maddeleri gibi üretime ara vermesinin mümkün olmadığını vurgulayan Menlik, "Gıda işletmeleri, direkt şalteri indirebilecek bir sektör değil. Mesela bazı fabrikalarda üretimi durdurmanız en az 3 gün sürer." dedi. Sektörde üretimin sürdürülmesinin sosyal sorumluluk açısından da ele alınabileceğini ifade eden Menlik, bu konuda ciddi sorumlulukları bulunduğunu kaydetti.

"Evsel tüketim ürünlerinin satışı arttı"

İlknur Menlik, salgının gıda üretiminde aksayabilecek noktaları ortaya çıkardığını, zamanla bu aksayan yönlere odaklanılıp daha verimli üretim yapılabileceğini söyledi.

2020'de ülke genelinde gıda üretim alanında özellikle süt ve süt ürünlerinde bazı fabrikalar açıldığını anlatan Menlik, bu yatırımlara önceki yıllarda başlandığını, sektörün istihdam kaybı da yaşamadığını aktardı. Menlik, salgın sürecinde evsel tüketim ürünleri satışının arttığını, Nisan-Mayıs 2020 döneminde görülen yüksek talebin normale döndüğünü, bu alanda bir yüzde verilmesinin çok zor olduğunu söyledi.

"Ucuza temin ettiğimiz ürünleri işleyip daha değerli satıyoruz"

TGDF Genel Sekreteri Menlik, Türkiye'nin ambalajlı gıda ihracatının Ocak-Kasım 2020 döneminde 18,55 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade ederek, 2019'un tamamında yapılan ihracatın 19,76 milyar dolar olduğunu bildirdi. Türkiye'nin ithalat hızında az da olsa bir düşüş olduğunu ancak ihracatta artış yaşandığını kaydeden Menlik, 2020 genelinde en az 20 milyar dolarlık ihracat beklediklerini, bunun bir rekor olacağını söyledi.

Türkiye'nin ton başına ihracat değerinin son 5 yılda ilk kez 1.000 doları aştığını, ithalat değerinde ise gerileme yaşandığını ifade eden Menlik, "Ucuza temin ettiğimiz ürünleri işleyip daha değerli satıyoruz." dedi. Menlik, geçen yıl en yüksek ihracatın şeker ve şekerli mamullerden geldiğini, en yüksek cari fazlanın bu alanda verildiğini kaydetti.