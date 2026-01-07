Üç günde 1 milyar Euro'luk et-balık yediler

İtalyan Çiftçiler Birliği Coldiretti’nin verilerine göre, Noel kutlamalarının büyük bölümü ev ortamında gerçekleşti. Aileler, ithal ürünler yerine İtalya menşeli gıda ve içeceklere yönelerek geleneksel Noel sofralarını kurdu.

Coldiretti’nin hesaplamalarına göre 24-26 Aralık'ı kapsayan Noel döneminde 1 milyar Euro balık, et ve şarküteri ürünlerine; 650 milyon Euro şampanya, şarap ve diğer içeceklere; 350 milyon Euro panettone, pandoro ve diğer tatlılara harcandı.

Buna ek olarak 600 milyon Euro sebze, konserveler ile taze ve kuru meyveye; 200 milyon Euro makarna ve ekmeğe, 200 milyon Euro ise peynir ve yumurtaya ayrıldı.

Noel’in yıldızı tatlılar oldu

Bir başka araştıramaya göre Noel tatili boyunca İtalyan sofralarının vazgeçilmezi şekerleme ve tatlı ürünler oldu. Hanelerin yüzde 70’i tatlı tüketti. Tatlılardan sonra en çok tüketilen ürünler şunlar oldu:

- Kuru meyve (yüzde 53)

- Köpüklü şarap (yüzde 53)

- Şarap (yüzde 42)

- Balık (yüzde 40)

- Et (yüzde 39)

- Şarküteri (yüzde 29)