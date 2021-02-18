Ülker’den sürdürülebilirlikte uluslararası başarı

Ülker, S&P Global'in "The Sustainability Yearbook 2021 (Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi 2021)" listesine gıda sektöründe girmeyi başaran "ilk" ve "tek" Türk şirketi oldu.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global’in hazırladığı, 61 sektörden, 7 bin şirket içinde çevre, sosyal ve yönetişim parametrelerine göre performansları en iyi olanların bulunduğu “The Sustainability Yearbook 2021” listesinde Ülker, ilk 631 şirket arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker CEO'su Mete Buyurgan, listesinin gıda ürünleri kategorisindeki 20 global şirket arasında ilk ve tek Türk şirketi olarak bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Buyurgan, "Ülker'de israfsız şirket modeliyle, hem gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek hem de işimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. 2014 yılında belirlediğimiz uzun vadeli hedeflerle sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi yürütürken, 2015 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, 2016 yılından bu yana da küresel sürdürülebilirlik endeksi FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer alıyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda karşılık görmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." şeklinde konuştu.

"BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temel alıyoruz"

Sürdürülebilirlik çalışmalarının, topraktan başlayarak; üreticiler, tedarikçiler, iş ortakları ve tüketiciler dahil olmak üzere tüm paydaşları içine alarak şekillendiğini anlatan Mete Buyurgan "Su ve enerji tasarrufu, atıkların azaltılması, gıdanın korunması, insan kaynağı, sürdürülebilir ham madde tedariki ve üretim kalitesi başta olmak üzere hedeflerimiz doğrultusunda projeler geliştiriyoruz. Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temel alıyoruz. Faaliyetlerimizin her adımında kaynakları israf etmeden, sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz. Diğer yandan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üretimimizle, yatırımlarımızla, istihdamımızla, ihracatımızla, ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.