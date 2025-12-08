Yağmur başladı, fiyatı 300 TL'den 100 TL'ye düştü

Bursa’nın Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık ilçelerinde sonbaharla birlikte çıkan kanlıca mantarı, yağmurların etkisiyle doğada daha kolay bulunur hale geldi. Kasım ayında 250–350 TL bandında satılan mantarın kilosu, artan arz nedeniyle 100 TL’ye düştü. İlçe merkezlerinde ve yol kenarlarında mantar tezgâhlarının sayısı gözle görülür biçimde arttı.

2-3 katına çıktı

Mantar toplayıcılığı, bölge halkı için önemli bir ek gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Orhaneli’de mantar satan emekli Aziz Kaya, yağmur sonrası hem mantarın irileştiğini hem de günlük toplama miktarının 2-3 katına çıktığını belirtiyor. Yağışlar, mantarın bulunmasını ve toplanmasını kolaylaştırdı.

Kanlıca mantarının faydaları

Kanlıca mantarı bağışıklığı güçlendiren, yüksek antioksidan içeriğiyle bilinen bir besin. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olurken kalp sağlığını destekliyor, kan şekeri dengesine katkı sağlıyor. Lif ve B vitamini yönünden zengin olan melki mantarı, sindirimi kolaylaştırıyor ve günlük stresi azaltmaya yardımcı oluyor.