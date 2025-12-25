Yeni zayıflama hapı gıda şirketlerini zorluyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Novo Nordisk’in yeni GLP-1 temelli kilo verme hapına onay verdi. Şimdiye kadar GLP-1 türü zayıflama ilaçları yalnızca enjeksiyon formunda kullanılırken, hap formunun piyasaya çıkmasıyla tüketici tabanının hızla büyümesi bekleniyor.

Gıda şirketlerinin hisselerinde düşüş

Endüstri analistlerine göre bu gelişme, gıda üreticilerinin ürünlerini yeniden formüle etmesine yol açabilir. Haberin ardından ABD’de birçok gıda şirketinin hisseleri düşüş yaşadı. Rakip şirket Eli Lilly’nin benzer ilacının da 2026’da onaylanması bekleniyor.

Daha az kalori, daha çok protein

Zayıflama ilaçlarının popülerleşmesiyle tüketici eğilimleri değişti; yüksek proteinli, düşük porsiyonlu ürünlere talep artıyor.

Conagra, “Healthy Choice” dondurulmuş yemek serisinde “GLP-1 dostu” etiketleri kullanmaya başladı.

Dünyanın en büyük gıda üreticisi Nestlé, GLP-1 kullanıcılarına özel “Vital Pursuit” isimli yeni dondurulmuş öğün markasını piyasaya sundu.

Analistler, özellikle fast food zincirlerinin menülerinde kalori düşürme, porsiyon küçültme ve protein artırma yönünde revizyon yapmak zorunda kalacağını öngörüyor.

ABD’de yetişkinlerin yüzde 40'ı obez

ABD hükümet verilerine göre yetişkinlerin yüzde 40’ı obez, bu da kilo kaybı ilaçlarını dev bir pazar haline getiriyor. Sağlık politikası organizasyon KFF’nin geçen ay yayımladığı anket, yetişkinlerin yüzde 12’sinin halihazırda GLP-1 ilaçlarını kullandığını gösteriyor. Hap formunun yaygınlaşmasıyla bu oranın daha da artması bekleniyor.

Gıda endüstrisini neler bekliyor?

Uzmanlara göre 2026 ile birlikte; menü ve ürün reformülasyonu hızlanacak. “Diyet dostu- GLP-1 uyumlu” ürün yelpazesi büyüyecek, fast food zincirleri daha sağlıklı seçenek sunmaya zorlanacak.