Yılda 26 milyon şişe buzlu çay satan firma el değiştirdi

Sanpellegrino kökenli buzlu çay markası Beltè, Refresco’nun satışının ardından Sicilyalı Sibat Tomarchio çatısı altına girerek yeniden İtalyan sermayesine döndü; şirket satın almayla Kuzey İtalya’da büyümeyi hedeflerken üretim Veneto’da sürecek.

Satın alma, Sibat Tomarchio’nun ürün portföyünü büyütme ve özellikle Kuzey İtalya pazarında etkinliğini artırma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Beltè’nin üretim tesisi ise mevcut konumuyla Veneto’da kalmaya devam edecek.

Sanpellegrino’dan Refresco’ya

Beltè markası, Veneto bölgesindeki San Giorgio in Bosco’da İtalyan mineral su ve içecek şirketi Sanpellegrino tarafından yaratıldı. Sanpellegrino’nun 1997’de Nestlé bünyesine katılmasının ardından marka, İsviçreli çok uluslu şirketin kontrolüne geçti. Nestlé ise Beltè’yi Aralık 2019’da Refresco’ya devretti.

6,5 milyon litre satış

Beltè, 2025 yılında 6,5 milyon litreden fazla buzlu çay satışı gerçekleştirdi. Bu rakam yaklaşık 26 milyon şişe içecek anlamına gelirken, markanın Kuzey İtalya’da güçlü pazar payını koruduğu ve bazı uluslararası pazarlarda da varlığını sürdürdüğü belirtildi.

Sibat Tomarchio, Busi ailesine ait bulunuyor. Aile aynı zamanda Sicilya’da Coca-Cola ürünlerinin tek üretici, şişeleyici ve dağıtıcısı olan Sibeg’in de sahibi. Şirketin 2025 yılı cirosu 16 milyon euronun üzerinde gerçekleşti.

Sibat Tomarchio Başkanı Maria Cristina Busi Ferruzzi, Beltè’nin portföye katılmasının büyük ölçekli perakende kanalında güçlenmeyi ve Sicilya dışındaki büyümeyi hızlandıracağını vurguladı. Ferruzzi, değerin başka yerlere kaydığı bir dönemde yerel bölgeye yatırım yapmayı tercih ettiklerini söyledi.