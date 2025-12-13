Yunanistan ile gastronomi rekabeti: Antep-Egina savaşının galibi belli oldu

Dünya mutfaklarını ve yerel lezzetleri harita tabanlı bir sistemle sunan küresel gastronomi platformu TasteAtlas, Dünyanın En İyi 100 Gıda Ürünü listesinde güncelleme yaptı.

Liste için toplam 205 bin 57 değerlendirme kaydedildi, bunların 138 bin 178’i sistem tarafından geçerli olarak kabul edildi.

Listenin ilk 10'unda şu ürünler yer aldı:

1- Arjantin sığır eti (Arjantin)

2- Kaşubya çileği (Polonya)

3- İberico meşe palamuduyla beslenmiş domuz etinden yapılan jambon (İspanya)

4- Egina fıstığı (Yunanistan)

5- Santorini favası (Yunanistan)

6- Pasifik usulü tütsülenmiş somon (ABD)

7- Norveç somonu (Norveç)

8- Naksos gravyer peyniri (Yunanistan)

9- Cenova fesleğeni (İtalya)

10- Vahşi Alaska somonu (ABD)

Yunanistan ilk 100'e dört, ilk 10'a üç ürün sokarken, Türkiye'den sadece Antep fıstığı (17) listede yer bulabildi. Komşunun Egina fıstığı ise dördüncü sırada yer aldı.

Suriye'den getirip ekmişler

TasteAtlas sitesinde Egina adasında yetişen fıstıkla ilgili şu yorum yapıldı:

- Bu, Yunanistan’ın açık ara en ünlü Antep fıstığıdır. Bu olağanüstü fıstık, Egintiki çeşidinden elde edilir ve 19. yüzyılın sonlarından bu yana Egina Adası’nda geleneksel olarak yetiştirilmektedir. Bölgedeki ilk fıstık plantasyonu, fıstıkları Suriye’den getiren Nikolaos Peroglou tarafından 1896 yılında kurulmuştur.

Uçları sarılı sopalarla toplanıyor

İklim koşulları ve toprak yapısı, bu fıstıklara kendine özgü bir aroma ve tat kazandırır; bu özellikleri sayesinde dünyanın en iyileri arasında kabul edilirler. Hasat sezonu ağustos ayında başlar. Bu dönemde fıstıklar, ağaca zarar vermeden dalları dövmek için kullanılan uzun, uçları sarılı sopalarla toplanır.

Hasadının ardından Fystiki Festivali

- En iyi fıstıklar elle seçildikten sonra mümkün olan en kısa sürede kabuk soyma makinelerine götürülür. Ardından, kabuklarının kararmasını önlemek için en az üç gün boyunca güneşte kurutulurlar. Eylül ayının son haftalarında, fıstık hasadının ardından bölgede “Fystiki Festivali” düzenlenir. Hem yerel halkın hem de binlerce ziyaretçinin katıldığı bu şenlikte, fıstıkla yapılan pek çok tarif tanıtılır.

- Bu fıstık; taze salatalarda, şarküteri ürünleriyle birlikte ve çeşitli tatlılar, helva, kek, likör ve daha birçok tarifte mükemmel sonuç verir.

Üretim ve ihracatta Türkiye önde

Hellenic Statistical Authority’ye göre 2023’te 22 bin ton civarında Egina fıstığı üretimi yapan Yunanistan, dünya çapında yüzde 1 dolayında paya sahip küçük üreticiler arasında yer alıyor.

Türkiye'de 2023 yılında 175 bin ton civarında Antep fıstığı üretildi. 32 bin tonu (318 milyon dolar) ihraç edildi.