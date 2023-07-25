Zeytinyağı ihracatına kısıtlama talebi

Yağmur Süt Zeytin ve Et Ürünleri Yöneticisi Mehmet Fatih Sumeli, İspanya, İtalya ve Fransa'da kuraklıktan dolayı zeytin ağaçlarında geçmiş yıllara kıyasla yüzde 60-70 civarında rekolte kaybı olduğunu söyledi.

Sumeli, gelecek zeytin sezonu olan eylülde ülkede rekolte kaybı olabileceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Böyle bir durumda taban fiyat olan yağlık zeytin 40 liradan başlarsa ocak ayında en ucuz sofralık zeytinin kilogram fiyatı perakende noktada 150 liraya, iri zeytin ise 350-400 lira civarına çıkacaktır. 1 litre zeytinyağı fiyatı da 350 lira civarına kadar çıkabilir.

Ülkemize hiçbir faydası veya katma değeri olmayan dökme zeytinyağı ihracatı tüm vatandaşlarımızın ortak faydası adına kapatılmalıdır. Eğer rekolte kaybı olmazsa neticede aralık ayına kadar tekrar açılabilecek bir durumdur." Şu an ülkede zeytin stokunun azaldığına işaret eden Sumeli, sahte zeytinyağların piyasaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

"Kısıtlama getirilmezse sofralık zeytin kalmayacak"

İkram Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldız da zeytin ve zeytinyağında ihracattan dolayı fiyatların yükseldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Dökme zeytinyağı ihracatına kısıtlama getirilmezse üç ay sonra Türkiye'de sofralık zeytin kalmayacak. Sebebi, Avrupa kadar olmasa da Türkiye'de de bu yıl zeytin çok az. İvedi bir şekilde müdahale edilmezse ocak-şubat aylarında marketlerde zeytinyağının litre fiyatı 300-350 liraya, sofralık zeytin fiyatları ise 400-450 liraya kadar çıkacaktır."