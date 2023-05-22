Zeytinyağı üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Niz Olive Yönetim Kurulu Üyesi Berna Küçükkaya, Türkiye’nin zeytinyağı üretiminde tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi. Bir yılda ortalama 287 bin ton zeytinyağı üretildiğini kaydeden Küçükkaya, son yapılan araştırmalara göre yüzde 79’luk artışla zeytinyağı üretiminin 421 bin tonu aştığını belirtti.
Nilgün ÖZDEMİR
Türkiye’nin 178 milyon zeytin ağacı ile dünyanın en önemli zeytin üreticileri içinde yer aldığını söyleyen Niz Olive Yönetim Kurulu Üyesi Berna Küçükkaya, bir yılda ortalama 2 milyon ton zeytin ve 287 bin ton zeytinyağı üretildiğini belirtti. Küçükkaya, son yapılan araştırmalara göre, yüzde 71 artış ile 2 milyon 976 bin 654 ton olan zeytin ve yüzde 79 artış ile 421 bin 717 tona ulaşan zeytinyağı üretimiyle tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi.
Ülkemizin şu anda zeytinyağı üretiminde İspanya'dan sonra dünya ikincisi olduğunu bildiren Küçükkaya, “Sektörümüzün geleceği umut vadediyor çünkü özellikle butik üretim metotlarıyla elde edilen doğal zeytinyağları sadece gıda sektöründe değil, kozmetik ve ilaç gibi dev sektörlerde de daha çok kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla bu noktada iyi zeytinyağı üretmek için de bu alanda lider ülkelerin üreticisine verdiği teşvikler ve sunduğu fırsatlar gelecek adına bizi sevindiriyor” dedi.
“Dünyanın en lezzetli yağlarıyla boy ölçüşüyoruz”
Türkiye’nin Avrupa Birliği coğrafi işaretli tek zeytini olan Memecik’ten zeytinyağı üreten Niz Olive, dünyanın en lezzetli zeytinyağlarıyla boy ölçüşüyor.
Dünyanın en iyi zeytinyağı üreticileri listesi olan “EVOO World Ranking”de 445 puan elde ederek 102’nci sırada yer alan Niz Olive, Türkiye’de ise 24’üncü sırada yer aldı.
En büyük idealleri arasında kaliteli ve butik bir zeytinyağı işletmesini hayata geçirmek olduğunu söyleyen Küçükkaya, verimli ve yağ kalitesi yüksek bir zeytin türü olan Memecik ile zeytinyağı üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti.
Butik zeytinyağı üretiminin her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü söyleyen Küçükkaya, “Biz de kurulduğumuz günden bu yana butik üretim prensiplerine bağlı bir anlayışla hareket ediyoruz. Coğrafi işaretli Aydın Memecik türü zeytini dalından toplamak için geleneksel yöntemleri kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Kuraklıkla üretim 6 yılın en düşüğüne inecek”
Berna Küçükkaya, zeytinyağı üretiminde en büyük sıkıntının ise küresel ısınmadan kaynaklı yaşanan kuraklığın geldiğini, kuraklığın rekolteyi düşürdüğünü belirtti. İspanya’da üretilen zeytinyağının kilogram fiyatının 5,4 euro düzeyiyle rekor kırdığını anlatan Küçükkaya, “Bunun yanı sıra Uluslararası Zeytin Konseyi’nin yayımladığı tahminlere göre, 2022/2023 sezonunda küresel zeytinyağı üretiminin 6 yılın en düşük düzeyine ineceğini ve 2,73 milyon ton olacağını öngördü. 2021/2022 sezonunda toplam 3,40 milyon ton üretim olmuştu ve bu konseyin tahminlerine göre bu sezonda yıllık bazda yüzde 18’lik bir düşüş anlamına geliyor. Ayrıca bu sezon için beklenen toplam üretim son beş yıllık ortalama olan 3,14 milyon tonun da yüzde 12 altında” diye konuştu.