Zeytinyağı üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Nilgün ÖZDEMİR

Türkiye’nin 178 milyon zey­tin ağacı ile dünyanın en önemli zeytin üreticileri için­de yer aldığını söyleyen Niz Oli­ve Yönetim Kurulu Üyesi Berna Küçükkaya, bir yılda ortalama 2 milyon ton zeytin ve 287 bin ton zeytinyağı üretildiğini belirtti. Küçükkaya, son yapılan araştır­malara göre, yüzde 71 artış ile 2 milyon 976 bin 654 ton olan zey­tin ve yüzde 79 artış ile 421 bin 717 tona ulaşan zeytinyağı üre­timiyle tüm zamanların rekoru­nun kırıldığını bildirdi.

Ülkemizin şu anda zeytinyağı üretiminde İspanya'dan sonra dünya ikincisi olduğunu bildi­ren Küçükkaya, “Sektörümüzün geleceği umut vadediyor çünkü özellikle butik üretim metotla­rıyla elde edilen doğal zeytin­yağları sadece gıda sektöründe değil, kozmetik ve ilaç gibi dev sektörlerde de daha çok kulla­nılmaya başlandı. Dolayısıyla bu noktada iyi zeytinyağı üretmek için de bu alanda lider ülkelerin üreticisine verdiği teşvikler ve sunduğu fırsatlar gelecek adına bizi sevindiriyor” dedi.

“Dünyanın en lezzetli yağlarıyla boy ölçüşüyoruz”

Türkiye’nin Avrupa Birliği coğrafi işaretli tek zeytini olan Memecik’ten zeytinyağı üreten Niz Olive, dünyanın en lezzetli zeytinyağlarıyla boy ölçüşüyor.

Dünyanın en iyi zeytinyağı üreticileri listesi olan “EVOO World Ranking”de 445 puan el­de ederek 102’nci sırada yer alan Niz Olive, Türkiye’de ise 24’ün­cü sırada yer aldı.

En büyük idealleri arasında kaliteli ve butik bir zeytinyağı iş­letmesini hayata geçirmek oldu­ğunu söyleyen Küçükkaya, ve­rimli ve yağ kalitesi yüksek bir zeytin türü olan Memecik ile zeytinyağı üretimi gerçekleştir­diklerini belirtti.

Butik zeytinyağı üretiminin her geçen gün daha fazla ilgi gör­düğünü söyleyen Küçükkaya, “Biz de kurulduğumuz günden bu yana butik üretim prensiple­rine bağlı bir anlayışla hareket ediyoruz. Coğrafi işaretli Aydın Memecik türü zeytini dalından toplamak için geleneksel yön­temleri kullanıyoruz” ifadeleri­ni kullandı.

“Kuraklıkla üretim 6 yılın en düşüğüne inecek”

Berna Küçükkaya, zeytinyağı üretiminde en büyük sıkıntının ise küresel ısınmadan kaynaklı yaşanan kuraklığın geldiğini, kuraklığın rekolteyi düşürdüğünü belirtti. İspanya’da üretilen zeytinyağının kilogram fiyatının 5,4 euro düzeyiyle rekor kırdığını anlatan Küçükkaya, “Bunun yanı sıra Uluslararası Zeytin Konseyi’nin yayımladığı tahminlere göre, 2022/2023 sezonunda küresel zeytinyağı üretiminin 6 yılın en düşük düzeyine ineceğini ve 2,73 milyon ton olacağını öngördü. 2021/2022 sezonunda toplam 3,40 milyon ton üretim olmuştu ve bu konseyin tahminlerine göre bu sezonda yıllık bazda yüzde 18’lik bir düşüş anlamına geliyor. Ayrıca bu sezon için beklenen toplam üretim son beş yıllık ortalama olan 3,14 milyon tonun da yüzde 12 altında” diye konuştu.